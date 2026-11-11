Face à l’arrivée de GTA 6 le 19 novembre, Nintendo n’a pas eu froid aux yeux en commercialisant le remake d’un de ses titres les plus emblématiques. Malgré la force de frappe de Rockstar, The Legend of Zelda : Ocarina of Time vient de réaliser un démarrage record sur Nintendo Switch 2.
Sorti initialement sur Nintendo 64, puis sur Nintendo 3DS en 2011, The Legend of Zelda : Ocarina of Time, considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la franchise, a fait son grand retour le 5 novembre dernier sur Nintendo Switch 2. Malgré l’aura du titre de Big N, l’arrivée d’un jeu comme GTA 6 quelques jours plus tard aurait pu détourner l’attention des joueurs. Que nenni. Le remake a signé un démarrage impressionnant, avec plus de 5 millions d’exemplaires écoulés en seulement quatre jours. De quoi rappeler que même face à l’un des jeux les plus attendus de l’année, la légende de Zelda n’a rien perdu de sa force et de sa témérité.
Ocarina of Time déjà parmi les jeux les plus vendus de la Switch 2
Quatre jours. C’est le temps qu’il aura fallu au remake d'Ocarina of Time pour atteindre les 5,2 millions d’exemplaires vendus sur la dernière console de Nintendo. Une performance hors norme qui permet à cette refonte du classique de la Nintendo 64 de signer le meilleur démarrage jamais enregistré par un jeu Nintendo Switch 2. Le titre s’empare également de la deuxième place des jeux les plus vendus sur la console, juste derrière Mario Kart World, qui totalise déjà 16,48 millions d’unités.
Autrement dit, The Legend of Zelda : Ocarina of Time a déjà dépassé les ventes cumulées de Donkey Kong Bananza. Pourtant disponible depuis plus d'un an, ce dernier affiche 5,05 millions d'exemplaires écoulés. Le remake de Zelda a donc réussi à le devancer en seulement quatre jours, un écart qui donne toute la mesure de son lancement.
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Même face à GTA 6, Zelda n’a pas tremblé
Sur les 5,2 millions d’exemplaires vendus en quatre jours, 810 000 l’ont été au Japon. Selon les estimations du journaliste Oscar Lemaire, le remake aurait déjà écoulé près de 250 000 exemplaires en version physique dans l’Hexagone. C’est presque trois fois plus que le démarrage de Call of Duty : Modern Warfare 4, et surtout le meilleur lancement en magasins français depuis la fin de l’année 2024.
Reste maintenant à voir comment Ocarina of Time résistera à l’arrivée de GTA 6. Sur ce terrain, le jeu de Rockstar part avec une longueur d’avance considérable. Selon les estimations de Sensor Tower publiées hier, il comptabilisait déjà 9,6 millions de précommandes numériques, pour près de 942 millions de dollars de revenus. Un chiffre vertigineux, qui laisse présager un lancement commercial d’une tout autre dimension.
Mais ce futur raz-de-marée ne doit pas faire oublier la performance de Zelda. Le remake a réuni 5,2 millions d’acheteurs en quatre jours, sans attendre le passage de GTA 6 pour trouver son public. Et rien ne dit que ces joueurs tourneront le dos au jeu de Rockstar. Beaucoup d’entre eux pourraient très bien avoir envie de retrouver Hyrule sur Switch 2, puis de partir à Vice City sur PS5 ou Xbox. Les deux titres ne s’adressent d’ailleurs pas nécessairement aux mêmes envies. Une chose est sûre : Ocarina of Time n’a pas tremblé face à l’ombre de GTA 6.
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