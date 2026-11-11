Quatre jours. C’est le temps qu’il aura fallu au remake d'Ocarina of Time pour atteindre les 5,2 millions d’exemplaires vendus sur la dernière console de Nintendo. Une performance hors norme qui permet à cette refonte du classique de la Nintendo 64 de signer le meilleur démarrage jamais enregistré par un jeu Nintendo Switch 2. Le titre s’empare également de la deuxième place des jeux les plus vendus sur la console, juste derrière Mario Kart World, qui totalise déjà 16,48 millions d’unités.

Autrement dit, The Legend of Zelda : Ocarina of Time a déjà dépassé les ventes cumulées de Donkey Kong Bananza. Pourtant disponible depuis plus d'un an, ce dernier affiche 5,05 millions d'exemplaires écoulés. Le remake de Zelda a donc réussi à le devancer en seulement quatre jours, un écart qui donne toute la mesure de son lancement.