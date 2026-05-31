Avec Modern Warfare 4, Activision veut franchir un nouveau cap technique. Exit les PS4 et Xbox One, place aux machines modernes… y compris la Switch 2 de Nintendo, qui signe donc le grand retour de Call of Duty chez le constructeur japonais.
Après des semaines de rumeurs plus ou moins insistantes, Activision a finalement officialisé Call of Duty : Modern Warfare 4. Le nouvel épisode de la célèbre licence entend pousser encore plus loin le réalisme, tant sur le plan visuel que narratif, avec une campagne promise comme particulièrement sombre et spectaculaire. Mais au-delà du jeu lui-même, c’est aussi le choix des plateformes qui attire aujourd’hui l’attention.
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Call of Duty Modern Warfare 4 s’affranchit des PS4 et Xbox One
Pour la première fois depuis (trop ?) longtemps, un Call of Duty majeur fera l’impasse sur les consoles de la génération précédente. Les bonnes vieilles PlayStation 4 et Xbox One restent donc sur le bord de la route pour ce nouvel opus, après plus d’une décennie de bons et loyaux services.
Dans Modern Warfare 4, le joueur incarnera Park, un jeune soldat sud-coréen confronté à ses premiers affrontements sur le terrain aux côtés de son escouade. Initialement engagée dans une patrouille de routine, son unité se retrouve rapidement plongée dans le chaos après le déclenchement d’une invasion de grande ampleur menée par la Corée du Nord.
Bien sûr, ce nouveau Call of Duty promet de nombreuses améliorations, avec notamment des « options de déplacements améliorées », pour toujours plus de dynamisme, sans oublier le précieux multijoueur avec divers modes de jeu dédiés (dont Kill Block et ses formats d’escarmouche en 3v3 et en 10v10), et une douzaine de cartes de base.
Après avoir longtemps servi de « boulets techniques » selon certains observateurs, les anciennes consoles de Sony et Microsoft sont cette fois officiellement laissées derrière. Une décision logique pour un épisode qui veut clairement jouer la carte du photoréalisme et des combats à grande échelle… Et qui arrivera également sur Nintendo Switch 2.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Call of Duty de retour chez Nintendo, sur Switch 2 seulement
En effet, c’est probablement l’une des surprises les plus intéressantes autour de ce nouvel épisode. Call of Duty : Modern Warfare 4 marquera le retour de la licence sur une console Nintendo, une première depuis Call of Duty: Ghosts sur Wii U… en 2013.
Un retour loin d’être anodin puisqu’il concrétise une promesse formulée par Microsoft il y a quelques années, au moment du rachat d’Activision Blizzard. Le géant américain s’était alors engagé à ramener durablement la franchise Call of Duty sur les plateformes Nintendo.
Attention toutefois, seule la toute nouvelle Nintendo Switch 2 sera concernée. La première Switch n’a évidemment pas les épaules pour accueillir un titre aussi ambitieux techniquement… mais qu’en sera-t-il de la Switch 2 ? Nintendo pourra néanmoins compter sur une version spécialement optimisée, avec notamment une compatibilité avec le mode souris des Joy-Con 2, déjà mis en avant récemment avec Metroid Prime 4.
Call of Duty : Modern Warfare 4 sera disponible le 23 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 donc. Et non, suite aux récentes décisions de Microsoft, le jeu ne sera pas disponible au sein du Xbox Game Pass, comme cela fut le cas pour son prédécesseur.