Pour la première fois depuis (trop ?) longtemps, un Call of Duty majeur fera l’impasse sur les consoles de la génération précédente. Les bonnes vieilles PlayStation 4 et Xbox One restent donc sur le bord de la route pour ce nouvel opus, après plus d’une décennie de bons et loyaux services.

Dans Modern Warfare 4, le joueur incarnera Park, un jeune soldat sud-coréen confronté à ses premiers affrontements sur le terrain aux côtés de son escouade. Initialement engagée dans une patrouille de routine, son unité se retrouve rapidement plongée dans le chaos après le déclenchement d’une invasion de grande ampleur menée par la Corée du Nord.