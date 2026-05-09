Depuis Call of Duty: Ghosts en 2013, la saga d’Activision a toujours trouvé sa place sur PS4 et Xbox One, malgré l’arrivée de la « next gen » en 2020. Le prochain opus va toutefois faire ses adieux à la génération de consoles précédente.
Cela fait bientôt 13 ans que la franchise Call of Duty a débarqué sur PS4 et Xbox One, et déjà six ans qu’elle accompagne la génération actuelle, avec des sorties simultanées sur PS5 et Xbox Series X/S. Une longévité peu commune pour une série aussi majeure, qui a donc su s’imposer sur deux générations de consoles en parallèle, mais cela cessera cette année, comme l’évoque Kotaku.
Call of Duty délaisse la génération PS4/Xbox One
Il s’agit d’un cas inédit pour Activision, puisque jamais l’éditeur n’avait prolongé aussi longtemps le support d’anciennes machines tout en embrassant pleinement les nouvelles générations de machines. Ce grand écart technologique, qui est pourtant devenu la norme ces dernières années, touche désormais à sa limite.
Alors que diverses rumeurs évoquaient le développement du nouveau Call of Duty sur la génération PS4, le compte officiel du jeu a tenu à confirmer que le futur opus à venir ne sera pas lancé sur l’ancienne génération de consoles.
Le prochain Call of Duty sera donc le premier, depuis Call of Duty: Ghosts en 2013, à ne pas sortir sur la génération de consoles Xbox One/PS4.
Une bonne et une mauvaise nouvelle ?
Pour de nombreux joueurs, les versions PS4 et Xbox One peinent clairement à suivre le rythme, avec des performances en retrait qui nuisent à l’expérience de jeu. Difficile également d’ignorer le fait que ces consoles d’ancienne génération puissent brider les ambitions de Call of Duty.
Selon certains, à force de tirer sur la corde, ce double support finit par freiner irrémédiablement l’évolution technique et créative d’un blockbuster pensé pour se renouveler chaque année.
Malgré tout, aujourd’hui encore, ce sont des millions de joueurs qui restent fidèles à la génération précédente. En 2026, pour continuer à profiter des nouveaux opus de Call of Duty sur consoles, le passage à la PS5 ou aux Xbox Series devient désormais incontournable.
Une bascule qui risque de frustrer une partie des joueurs encore équipés d’anciennes machines, mais qui s’inscrit dans une transition devenue inévitable.
Reste que ce choix apparaît aussi comme une évolution pour le moins logique. En se recentrant pleinement sur les consoles de « nouvelle génération », lancées il y a bientôt 6 ans, Activision peut enfin se donner les moyens de faire évoluer sa licence, sans les contraintes techniques du passé.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)