Alors que diverses rumeurs évoquaient le développement du nouveau Call of Duty sur la génération PS4, le compte officiel du jeu a tenu à confirmer que le futur opus à venir ne sera pas lancé sur l’ancienne génération de consoles.

Le prochain Call of Duty sera donc le premier, depuis Call of Duty: Ghosts en 2013, à ne pas sortir sur la génération de consoles Xbox One/PS4.