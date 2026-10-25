Pour expliquer sa position, Shigeru Miyamoto revient sur les transformations qu’il a connues au fil de sa carrière, alors que les outils informatiques évoluaient rapidement. Il évoque notamment le métier de designer, autrefois associé à des compétences techniques comme la réalisation de lettrages pour des affiches. À mesure que les outils se sont perfectionnés, d’autres qualités ont pris davantage de place, comme le sens de la composition et la capacité à développer une approche personnelle.

Le créateur de Mario voit dans l’IA générative une évolution sensiblement comparable. Si la technologie prend en charge une part croissante du travail nécessaire à la fabrication d’un jeu, la vision de celui qui le conçoit pourrait devenir encore plus déterminante.

Miyamoto distingue ainsi l’intention créative du travail nécessaire pour la concrétiser. Concevoir une œuvre suppose d’abord d’en imaginer la structure générale, puis de passer à sa réalisation, en complétant et en affinant les différents éléments. Or, cette phase de travail peut être gratifiante en elle-même. Le risque, selon lui, est alors de prendre le plaisir d’avoir fabriqué quelque chose pour la preuve que l’on a créé une œuvre de qualité.