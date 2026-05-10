Nishino a tenu à cadrer le propos. « L'IA est faite pour augmenter les capacités de nos équipes, pas pour les remplacer. La vision, le design et l'impact émotionnel viendront toujours du talent de nos studios. » La formule rassure, mais elle circule désormais dans toutes les présentations investisseurs de la tech (Cloudflare excepté, visiblement).

Le curateur face à l'inondation

L'analyse la plus intéressante de la présentation ne concerne pas les outils, mais le rôle que Sony se réserve dans le paysage qui vient. Nishino s'attend à « une augmentation significative du volume et de la diversité des contenus ». Traduction : si l'IA abaisse les barrières d'entrée, tout le monde va produire plus, et le marché sera inondé. PlayStation, dans cette configuration, ne veut pas être le fleuve. Elle veut être le barrage.

Le patron de SIE a précisé que cet afflux renforcerait la « curation et la recommandation » de la plateforme. Les franchises maison (God of War, Horizon, The Last of Us) et les studios internes serviraient de « différenciateur clé ». Le mécanisme ressemble à celui d'un app store avec tous ses travers : n'importe qui peut publier, mais la vitrine, c'est Sony qui la tient.

En France, le marché du jeu vidéo a atteint 5,85 milliards d'euros en 2025 selon le SELL, avec 40 millions de joueurs et environ 700 studios. L'architecture de la future PS6, développée avec AMD, intègre déjà des blocs dédiés à l'IA pour l'upscaling et le rendu. Guerrilla Games à Amsterdam et Firesprite à Liverpool, deux studios PlayStation européens, n'ont pas été cités nommément comme utilisateurs de Mockingbird, mais Nishino a décrit un déploiement « large ».