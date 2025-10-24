Cette lune de miel avec l’IA n’est pourtant pas la première pour l’éditeur. On se souvient de ReefGPT, son IA maison censée obéir aux commandes vocales des développeurs. En interne, le son de cloche est moins mélodieux : des témoignages font état de code truffé d'erreurs, d'« hallucinations » logicielles et d'un temps considérable passé à corriger les bourdes de l'algorithme. Bref, au lieu d’accélérer la production, l’IA obligerait les équipes à jouer les baby-sitters de luxe.

Alors, pourquoi un tel empressement à s'allier avec un partenaire externe ? La réponse se trouve sans doute du côté des 55 milliards de dollars du récent rachat. Les nouveaux propriétaires, pressés de rentabiliser leur mise, verraient dans l’IA la baguette magique pour réduire les coûts et gonfler les marges. EA a beau jurer que ses artistes ne seront pas remplacés, le message envoyé est ambigu. Entre l'outil d'émancipation créative et l'instrument d'optimisation financière, le cœur de l'éditeur balance. Ou peut-être pas tant que ça.