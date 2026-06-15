La course au modèle le plus puissant serait-elle une fausse piste ? C’est, en substance, ce que suggère Satya Nadella dans une longue réflexion publiée sur X ce dimanche 14 juin. Le patron de Microsoft ne nie pas la puissance de l’IA générative, mais il pose une limite claire : « sans direction humaine, vous avez de la puissance de calcul qui tourne en rond. » Une phrase sèche, presque provocatrice, qui résume toute sa thèse. L’enjeu n’est pas de choisir le meilleur modèle du moment, mais de construire autour de lui une boucle d’apprentissage où le jugement humain et la capacité des machines se renforcent mutuellement. Ce que Nadella appelle, dans sa terminologie, le « capital humain » et le « capital token ».