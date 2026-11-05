Une baisse des livraisons de 41% intervient après une année de lancement particulièrement favorable pour la nouvelle console portable . Sur les six premiers mois de l’exercice, d’avril à septembre, Nintendo a en effet livré 6,49 millions de Switch 2, contre 10,36 millions un an auparavant, soit un recul de 37,4%.

La console aborde aussi les fêtes avec un prix plus élevé. En France, la Nintendo Switch 2 est passée de 470 à 500 euros le 1er septembre. Les coûts des composants, notamment de la mémoire (RAM), continuent par ailleurs de peser sur l'entreprise.