Le fabricant japonais a livré 2,67 millions de consoles entre juillet et septembre contre 4,54 millions un an plus tôt. Les jeux de la première Switch soutiennent toujours l’activité, mais les fêtes devront relancer les ventes de la nouvelle génération.
Après Sony, c’est au tour de Nintendo de dévoiler ses chiffres du dernier trimestre, et contrairement à son concurrent, ils sont moins bons. Ses résultats financiers publiés ce 5 novembre illustrent la difficulté de l’exercice avec une Switch 2 qui ralentit nettement et un catalogue Switch qui continue de peser lourd dans les ventes de jeux.
Une console plus chère face à une grande soeur qui fait de la résistance
Une baisse des livraisons de 41% intervient après une année de lancement particulièrement favorable pour la nouvelle console portable. Sur les six premiers mois de l’exercice, d’avril à septembre, Nintendo a en effet livré 6,49 millions de Switch 2, contre 10,36 millions un an auparavant, soit un recul de 37,4%.
La console aborde aussi les fêtes avec un prix plus élevé. En France, la Nintendo Switch 2 est passée de 470 à 500 euros le 1er septembre. Les coûts des composants, notamment de la mémoire (RAM), continuent par ailleurs de peser sur l'entreprise.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
La première Switch n’a pas dit son dernier mot
Pour soutenir son activité, Nintendo dispose encore d’un atout considérable. Depuis 2017, la première Switch cumule 157,2 millions d’exemplaires distribués, contre 26,35 millions pour sa remplaçante. Sur le semestre, son catalogue représente 65,73 millions de jeux vendus, près de trois fois le volume des titres Switch 2, à 24,49 millions.
Grâce à la rétrocompatibilité, ces jeux trouvent aussi des acheteurs parmi les propriétaires de Switch 2. Nintendo souligne que cette compatibilité soutient son catalogue, qui accueille encore des nouveautés comme Tomodachi Life: Living the Dream, vendu à 8,81 millions d’exemplaires sur le semestre.
Les sorties Switch 2 étoffent de leur côté l’offre, avec 2,42 millions d’exemplaires pour Splatoon Raiders, 1,34 million pour Fire Emblem: Fortune’s Weave et 1,17 million pour Star Fox.
Dix millions de consoles à livrer d’ici mars
Ce ralentissement des ventes de Switch 2 se retrouve dans les comptes du trimestre. Entre juillet et septembre, le chiffre d’affaires recule de 15% et le bénéfice opérationnel de 16%, à environ 414 millions d’euros. Le bilan du semestre est plus favorable, avec un résultat opérationnel en hausse de 49,1%, soutenu par les jeux et par un remboursement de droits de douane américains comptabilisé au printemps.
Nintendo maintient pourtant son objectif de 16,5 millions de Switch 2 écoulées pour l’exercice qui s’achèvera fin mars 2027. Il lui reste donc environ dix millions de consoles à livrer entre octobre et mars, contre 9,5 millions sur les mêmes six mois de l’exercice précédent. Le remake de Zelda: Ocarina of Time, sorti ce 5 novembre, fait partie des titres chargés de soutenir cette fin d’année. Mais à 500 euros la console Nintendo, pas sûr qu'on en trouve autant que les années précédentes sous le sapin de Noël…