Sony a livré 2,6 millions de PS5 entre juillet et septembre, contre 4 millions un an auparavant, soit une baisse de 35%. Depuis son lancement, la machine totalise ainsi 97,9 millions d’unités livrées. Il s’agit des consoles expédiées aux distributeurs, pas nécessairement déjà achetées par les joueurs.

Le recul est bien moins marqué dans les comptes. Les revenus du matériel diminuent de seulement 4,9%, à 1,2 milliard d’euros. Les hausses de prix et la faiblesse du yen amortissent la baisse des volumes, la monnaie japonaise dépréciée augmentant la valeur des recettes réalisées à l’étranger lorsqu’elles sont converties en yens.