Après l’augmentation du tarif de l’offre Essential confirmée plus tôt cette semaine, Sony étend finalement la hausse de prix à l’ensemble des formules PlayStation Plus. Les abonnements Extra et Premium sont eux aussi concernés.
Sony poursuit sa politique tarifaire pour le moins agressive (mais pas comme on le voudrait) autour de l’écosystème PlayStation. En début de semaine, le constructeur japonais officialisait une hausse de prix concernant la formule PlayStation Plus Essential, sans préciser si les autres abonnements du service allaient suivre le même chemin. On connaît désormais la réponse : c'est oui.
Sony augmente aussi les offres Extra et Premium
En effet, les offres PlayStation Plus Extra et Premium voient elles aussi leurs tarifs grimper, avec des augmentations appliquées aux formules mensuelles et trimestrielles. En revanche, Sony laisse intact le prix des abonnements annuels, qui demeurent pour l’instant les plus intéressants financièrement.
Dans le détail, l’offre PlayStation Plus Essential passe désormais à 9,99 euros pour un mois, contre 8,99 euros auparavant. L’abonnement trimestriel grimpe lui à 27,99 euros, soit trois euros de plus qu’avant. Le tarif annuel reste fixé à 71,99 euros.
Du côté de la formule Extra, il faudra maintenant débourser 15,99 euros pour un mois, contre 13,99 euros jusque-là. La formule trois mois passe de 39,99 à 43,99 euros. Là encore, aucun changement pour l’abonnement annuel, toujours proposé à 125,99 euros.
Enfin, la formule Premium n’échappe pas à la hausse. Le prix mensuel augmente de deux euros pour atteindre 18,99 euros, tandis que l’offre trimestrielle grimpe à 54,99 euros, contre 49,99 euros auparavant. Le tarif annuel reste quant à lui fixé à 151,99 euros.
Une manière de pousser les joueurs vers les abonnements annuels
En maintenant les prix des abonnements sur douze mois, Sony pousse clairement les joueurs vers les engagements longue durée. Une stratégie déjà largement utilisée dans les services par abonnement, et qui permet ici d’amortir des hausses devenues particulièrement visibles sur les formules courtes.
Cette nouvelle augmentation intervient dans un contexte déjà tendu pour les joueurs PlayStation. Ces derniers mois, Sony a en effet multiplié les ajustements tarifaires, aussi bien sur ses services que sur son matériel. Le constructeur japonais a récemment revu à la hausse le prix de sa PS5 standard, désormais affichée à partir de 649 euros. Un chiffre qui tranche avec les 499 euros demandés lors du lancement de la console en novembre 2020.
Rappelons que Nintendo a lui aussi annoncé une hausse des prix de sa Switch 2, prévue en Europe et aux Etats-Unis le 1er septembre prochain. Au Japon, c'est l'ensemble de l'écosystème Switch qui va voir son prix augmenter dans quelques jours, et cela concerne également les tarifs du Nintendo Switch Online. Il ne serait donc pas surprenant que cette hausse se répercute aussi prochainement dans le reste du monde….
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