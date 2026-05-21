Cette nouvelle augmentation intervient dans un contexte déjà tendu pour les joueurs PlayStation. Ces derniers mois, Sony a en effet multiplié les ajustements tarifaires, aussi bien sur ses services que sur son matériel. Le constructeur japonais a récemment revu à la hausse le prix de sa PS5 standard, désormais affichée à partir de 649 euros. Un chiffre qui tranche avec les 499 euros demandés lors du lancement de la console en novembre 2020.