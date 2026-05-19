Sony revoit une nouvelle fois ses tarifs à la hausse, cette fois sur une partie de son offre d’abonnement en ligne. Après l’augmentation récente du prix de la PlayStation 5, le PlayStation Plus Essential est désormais lui aussi concerné.
Les joueurs PlayStation vont devoir composer avec une nouvelle évolution tarifaire. Pas plus tard qu'hier, soit à peine quelques jours après l'annonce de l'augmentation du tarif de la Nintendo Switch 2, Sony a annoncé une hausse de prix pour certaines formules du PlayStation Plus, avec une entrée en vigueur fixée au 20 mai 2026. L’annonce concerne les nouveaux abonnés, mais également les utilisateurs dont l’abonnement arrive à expiration ou fait l’objet d’une modification.
Le PlayStation Plus Essential devient plus cher dès le 20 mai
La hausse annoncée par Sony vise pour l’instant le palier Essential du service. À compter du 20 mai prochain, c'est-à-dire dès demain, l’abonnement mensuel passera à 9,99 euros pour les nouveaux abonnés. La formule de trois mois coûtera, elle, 27,99 euros. Concrètement, cela représente une augmentation de 1 euro pour l’abonnement d’un mois et de 3 euros pour celui de trois mois. Aucune hausse n’a été annoncée pour l’abonnement annuel, du moins dans les informations communiquées à ce stade. La firme japonaise n’a pas non plus détaillé de changement tarifaire concernant les offres Extra et Premium.
L’application de cette nouvelle grille ne sera pas immédiate pour tous les utilisateurs. Les abonnés disposant déjà d’une période active conserveront leur tarif actuel jusqu’à l’échéance de leur formule. La hausse s’appliquera en revanche au renouvellement en cas de modification de l’abonnement ou pour toute nouvelle souscription. Vous voilà donc prévenus.
Une annonce qui suit d’autres hausses chez PlayStation
Même si vous ne l'avez certainement pas oublié, rappelons que cette évolution du PlayStation Plus arrive dans une période déjà marquée par une augmentation du prix de plusieurs produits PlayStation. Début avril, Sony avait relevé les tarifs de la PlayStation 5, de la PlayStation 5 Pro et du PS Portal, le périphérique de lecture à distance de la console. L’abonnement en ligne rejoint donc à son tour la liste des services et appareils concernés par cette dynamique.
Deux marchés font toutefois l’objet d’un traitement particulier : la Turquie et l’Inde. Dans ces pays, la hausse doit aussi s’appliquer aux abonnements en cours d’ici deux jours, contrairement au fonctionnement annoncé pour les autres abonnés.
Quoi qu'il en soit, l’annonce laisse plusieurs points en suspens. En effet, Sony n’a pas indiqué si les formules Extra et Premium seraient touchées ultérieurement. Le groupe n’a pas non plus communiqué de changement pour l’abonnement annuel Essential. Pour l’heure, seules les formules d’un mois et de trois mois du PlayStation Plus Essential sont explicitement concernées.