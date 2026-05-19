Même si vous ne l'avez certainement pas oublié, rappelons que cette évolution du PlayStation Plus arrive dans une période déjà marquée par une augmentation du prix de plusieurs produits PlayStation. Début avril, Sony avait relevé les tarifs de la PlayStation 5, de la PlayStation 5 Pro et du PS Portal, le périphérique de lecture à distance de la console. L’abonnement en ligne rejoint donc à son tour la liste des services et appareils concernés par cette dynamique.

Deux marchés font toutefois l’objet d’un traitement particulier : la Turquie et l’Inde. Dans ces pays, la hausse doit aussi s’appliquer aux abonnements en cours d’ici deux jours, contrairement au fonctionnement annoncé pour les autres abonnés.

Quoi qu'il en soit, l’annonce laisse plusieurs points en suspens. En effet, Sony n’a pas indiqué si les formules Extra et Premium seraient touchées ultérieurement. Le groupe n’a pas non plus communiqué de changement pour l’abonnement annuel Essential. Pour l’heure, seules les formules d’un mois et de trois mois du PlayStation Plus Essential sont explicitement concernées.