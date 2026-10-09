Interrogé par The Game Business, l’analyste Joost van Dreunen résume assez bien la situation : les joueurs conservent un besoin de collectionner, ce qui maintient selon lui la pertinence du physique. Et si l’industrie est prête à passer à autre chose, elle ne peut pas le faire aussi vite.



Il serait risqué d’extrapoler les habitudes de tous les joueurs PlayStation à partir d’un seul titre. Mais lorsqu’une exclusivité PS5 comme Marvel’s Wolverine réalise plus des deux tiers de ses ventes françaises sur disque, le signal est difficile à ignorer : sur certains marchés, la transition vers le tout-numérique risque de prendre davantage de temps que ne le laisse penser la stratégie actuelle de Sony.