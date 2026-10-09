Alors que Sony prévoit d’abandonner progressivement les jeux PlayStation sur disque à partir de 2028, les ventes de Marvel’s Wolverine racontent une histoire quelque peu différente. En France, plus de deux exemplaires sur trois se sont vendus en version physique.
Exclusivité PlayStation 5, Marvel’s Wolverine constitue un assez bon révélateur des habitudes d’achat sur la console de Sony. Les chiffres de septembre montrent que le passage au tout-numérique avance à des vitesses très différentes selon les pays. Selon des données d’Ampere Analysis et de GSD relayées par The Game Business, 35 % des ventes mondiales de Marvel’s Wolverine ont été réalisées en version physique. En Europe, cette proportion grimpe à 51 %. En France, le phénomène est encore plus marqué : plus des deux tiers des ventes ont été réalisées sur disque.
La France reste très attachée au jeu physique
Le contraste avec le Royaume-Uni est frappant. Outre-Manche, environ deux tiers des ventes de Wolverine ont été numériques. En France, c’est donc presque exactement l’inverse. Et le jeu d’Insomniac n’est pas un cas isolé. Plus de 45 % des ventes de Silent Hill: Townfall ont été réalisées en boîte. Sur PS5, la part du physique atteint également 36 % pour The Blood of the Dawnwalker, tandis qu’Onimusha affiche 30 % de ventes physiques.
Ces chiffres ne signifient évidemment pas que le disque reprend partout du terrain. Ils montrent en revanche que certains jeux, souvent solo et narratifs, continuent de se vendre en grande partie en boîte.
« L’industrie est prête à passer à autre chose, mais pas aussi vite »
Le timing est particulièrement intéressant puisque Sony prévoit d’abandonner progressivement les jeux PlayStation sur disque à partir de janvier 2028. Une décision qui a déjà ravivé les débats autour de la propriété des jeux, de leur revente, du marché de l’occasion et de leur conservation à long terme.
Comme nous l’expliquions cet été dans un billet consacré à la fin annoncée du support physique sur PlayStation, le passage au tout-numérique revient aussi à troquer un objet que l’on possède réellement contre un droit d’accès dépendant des choix commerciaux des plateformes et des éditeurs.
Interrogé par The Game Business, l’analyste Joost van Dreunen résume assez bien la situation : les joueurs conservent un besoin de collectionner, ce qui maintient selon lui la pertinence du physique. Et si l’industrie est prête à passer à autre chose, elle ne peut pas le faire aussi vite.
Il serait risqué d’extrapoler les habitudes de tous les joueurs PlayStation à partir d’un seul titre. Mais lorsqu’une exclusivité PS5 comme Marvel’s Wolverine réalise plus des deux tiers de ses ventes françaises sur disque, le signal est difficile à ignorer : sur certains marchés, la transition vers le tout-numérique risque de prendre davantage de temps que ne le laisse penser la stratégie actuelle de Sony.