Même Mattel s’est invité à la fête avec un impressionnant coffret de construction reproduisant la première Xbox à l’échelle 1:1. Un joli clin d’œil à une époque où posséder un jeu, c’était aussi posséder une boîte, un disque et une notice.

Début août, Microsoft a augmenté (encore) les prix en Europe de ses consoles Xbox, la Series S étant désormais affichée au prix de lancement de la Series X, cette dernière ayant vu son prix grimper à 799€.