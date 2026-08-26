Aux États-Unis, le jeu vidéo physique n’a jamais semblé aussi fragile. Et sur Xbox, les chiffres donnent presque l’impression que le disque appartient déjà au passé.
Alors que Microsoft prépare activement Project Helix et s’apprête à célébrer les 25 ans de sa console Xbox, le marché américain envoie un signal (malheureusement) difficile à ignorer : la part de Xbox sur le marché des jeux physiques est très (très) faible.
Le disque Xbox réduit à peau de chagrin aux États-Unis
Selon les données de Circana, relayées par Kotaku, les jeux Xbox ne représentent que 4% des ventes de jeux physiques neufs aux États-Unis depuis le début de l’année 2026. De leur côté, les consoles Nintendo concentrent environ 63% de ces ventes, tandis que PlayStation représente près de 32% (le reste étant alloué aux quelques rares sorties PC).
Autrement dit, le problème n’est même plus de savoir si le jeu physique est en train de disparaître sur Xbox, puisque dans les faits, il est déjà devenu ultra-minoritaire par rapport à la concurrence. Un constat qui n’a rien de vraiment surprenant, tant Microsoft pousse depuis plusieurs années son écosystème vers le dématérialisé, le Game Pass et le Xbox Play Anywhere, tandis que les sorties physiques Xbox se font de plus en plus rares.
Circana précise au passage que le mois de juillet 2026 fut le plus faible pour ce qui est de la vente des logiciels physiques neufs, avec « seulement » 85 millions de dollars.
Project Helix devra-t-il encore croire au disque ?
Chez Xbox, on s’apprête pourtant à entrer dans une nouvelle génération. Microsoft a officiellement confirmé Project Helix il y a quelques mois, sa future console pensée pour faire tourner les jeux Xbox et PC, et présentée comme le prochain grand chapitre hardware de la marque.
Reste une question : quelle place cette machine accordera-t-elle au physique… si tant est qu’elle lui en accorde une ? Microsoft n’a pas encore détaillé l’ensemble de sa stratégie commerciale, mais les chiffres actuels montrent que le disque n’est clairement plus au cœur de l’écosystème Xbox.
Et ce virage intervient alors que la marque s’apprête à souffler ses 25 bougies, le 15 novembre prochain. Xbox multiplie en cela les opérations nostalgiques, avec notamment la Series X25 translucide « OG Green », prévue en novembre, ainsi qu’une manette anniversaire.
Même Mattel s’est invité à la fête avec un impressionnant coffret de construction reproduisant la première Xbox à l’échelle 1:1. Un joli clin d’œil à une époque où posséder un jeu, c’était aussi posséder une boîte, un disque et une notice.
Début août, Microsoft a augmenté (encore) les prix en Europe de ses consoles Xbox, la Series S étant désormais affichée au prix de lancement de la Series X, cette dernière ayant vu son prix grimper à 799€.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
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Un chemin déjà tout tracé chez PlayStation
Le plus inquiétant pour les amateurs de boîtes, c’est évidemment que Xbox n’est pas le seul acteur du marché à avancer dans cette direction. Sony a d’ores et déjà confirmé que les nouveaux jeux PlayStation ne seront plus produits sur disque à partir de janvier 2028.
Les deux géants historiques du marché des consoles semblent se diriger tout droit vers un modèle où le téléchargement deviendra la norme. Récemment, PlayStation a tenu à (re)préciser aux joueurs les détails de ses conditions d’utilisation, et notamment le fait qu’acheter un jeu au format numérique permet de profiter d’une « licence individuelle, non transférable » et que « vous ne possédez pas le produit numérique en question ».
Nintendo, de son côté, continue de démontrer qu’un marché physique existe encore avec ses deux générations de Switch. Une Switch 2 qui n’est pas épargnée par les hausses de prix, puisque la console va voir son prix augmenter de 30€ dans quelques jours, pour s’afficher à 499,99€ à compter du 1er septembre.
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