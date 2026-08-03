Que nous ayons été prévenus en amont ne change rien à l'affaire : la nouvelle augmentation des consoles Microsoft fait très mal.
La politique tarifaire de Microsoft continue de faire grincer des dents. Après plusieurs hausses successives, les consoles Xbox Series voient une nouvelle fois leurs prix grimper en Europe. Résultat : la Xbox Series S d'entrée de gamme est désormais vendue 499,99 €, soit le prix auquel la Xbox Series X avait été lancée en 2020.
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Une inflation qui ne s'arrête plus
Les joueurs européens devront une nouvelle fois mettre la main au portefeuille. Microsoft a officialisé la nouvelle augmentation des prix de l'ensemble de sa gamme Xbox Series qui avait déjà été évoquée en juin dernier.
Comme prévu, cette augmentation concerne toutes les consoles Xbox Series et tous les marchés européens, que ce soit l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, pour n'en citer que certains des plus importants. La hausse est plus particulièrement observable sur les modèles considérés comme les plus accessibles, traditionnellement présentés comme la porte d'entrée vers l'écosystème Xbox.
Le cas de la Xbox Series S 512 Go illustre parfaitement cette évolution. Commercialisée à 299,99 € lors de son lancement en novembre 2020, puis progressivement revalorisée au fil des années, elle atteint désormais les 499,99 €. Un montant symbolique puisqu'il correspond exactement au prix de lancement de la Xbox Series X – la console haut de gamme de Microsoft – il y a près de six ans. Avouez que le symbole est fort.
Microsoft invoque le coût des composants
Cette Xbox Series X augmente pour sa part de 200 € par rapport à ce prix de lancement. Elle se trouve aujourd'hui facturée 749,99 € dans sa version sans lecteur optique et 799,99 € avec lecteur optique.
Pour justifier cette nouvelle révision tarifaire, Microsoft met en avant la flambée persistante des coûts des composants, notamment de la mémoire vive et du stockage en mémoire flash. Une pression qui touche l'ensemble de l'industrie électronique, portée par une demande toujours plus forte en puces destinées aux infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle.
Cette nouvelle hausse intervient alors que les consoles de salon suivent une trajectoire inhabituelle. Là où les prix avaient historiquement tendance à diminuer au fil des années, les PlayStation et autres Xbox Series enchaînent au contraire les revalorisations. Les consoles de Sony ont déjà connu des augmentations assez similaires et le prix de la Switch 2 de Nintendo devrait être réévalué en septembre prochain.