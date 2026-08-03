Les joueurs européens devront une nouvelle fois mettre la main au portefeuille. Microsoft a officialisé la nouvelle augmentation des prix de l'ensemble de sa gamme Xbox Series qui avait déjà été évoquée en juin dernier.

Comme prévu, cette augmentation concerne toutes les consoles Xbox Series et tous les marchés européens, que ce soit l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, pour n'en citer que certains des plus importants. La hausse est plus particulièrement observable sur les modèles considérés comme les plus accessibles, traditionnellement présentés comme la porte d'entrée vers l'écosystème Xbox.

Le cas de la Xbox Series S 512 Go illustre parfaitement cette évolution. Commercialisée à 299,99 € lors de son lancement en novembre 2020, puis progressivement revalorisée au fil des années, elle atteint désormais les 499,99 €. Un montant symbolique puisqu'il correspond exactement au prix de lancement de la Xbox Series X – la console haut de gamme de Microsoft – il y a près de six ans. Avouez que le symbole est fort.