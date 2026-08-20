En juillet déjà, le leaker Extas1stv avait réussi à découvrir avant l'heure la date d'ouverture des précommandes et le prix européen de ce contrôleur vert et translucide. Des informations que le site français Dealabs Magazine a cette semaine pu confirmer de son côté, tout en obtenant de nouvelles informations concernant la date de début des précommances et le placement tarifaire de la manette outre-Atlantique.

Avec un bon faisceau de présomption, il est donc question d'une commercialisation de cette manette Xbox édition spéciale X25 le 20 octobre 2026, à un tarif de 79,99 euros en France (74,99 livres sterling ; 79,99 dollars américains et 99,99 dollars canadiens). L'accessoire pourra enfin être précommandé à compter du 26 août prochain, affirment nos confrères de Dealabs Magazine.