La manette Xbox verte et translucide annoncée pour les 25 ans de la marque devrait être commercialisée cet automne. On sait désormais, de source de plus en plus sûre, quand débuteront ses précommandes… et combien il faudra payer pour s'offrir ce joli clin d'œil verdâtre à l'histoire de Microsoft.
Dévoilée en juin lors du Xbox Games Showcase 2026, parallèlement à une Xbox Series X de même coloris, la manette Xbox édition spéciale X25 refait parler d'elle à l'approche de la Gamescom 2026 (qui se tiendra du 26 au 30 août à Cologne). On sait maintenant que Xbox sera de la partie, et que cette manette sera au menu.
Ouverture des précommandes lors de la Gamescom
En juillet déjà, le leaker Extas1stv avait réussi à découvrir avant l'heure la date d'ouverture des précommandes et le prix européen de ce contrôleur vert et translucide. Des informations que le site français Dealabs Magazine a cette semaine pu confirmer de son côté, tout en obtenant de nouvelles informations concernant la date de début des précommances et le placement tarifaire de la manette outre-Atlantique.
Avec un bon faisceau de présomption, il est donc question d'une commercialisation de cette manette Xbox édition spéciale X25 le 20 octobre 2026, à un tarif de 79,99 euros en France (74,99 livres sterling ; 79,99 dollars américains et 99,99 dollars canadiens). L'accessoire pourra enfin être précommandé à compter du 26 août prochain, affirment nos confrères de Dealabs Magazine.
79,99 euros pour cette édition spéciale et lancement le 20 octobre
À noter qu'aucune information n'a pour l'instant fuité concernant la commercialisation, le placement tarifaire ou les modalités de précommandes de la Xbox Series X édition spéciale X25. En la matière, il faudra sûrement attendre l'ouverture de la Gamescom pour en savoir plus.
Pour rappel, la manette Xbox X25 et la Xbox Series X édition spéciale X25 rendent hommage à la Xbox de première génération, qui avait justement connu plusieurs éditions limitées à coques vertes et translucides (on pense notamment à la Xbox Green Halo Edition, à la Xbox Crystal Green, ou encore à la rarissime Xbox Launch Team Special Edition).
Les plus anciens d'entre nous se rappellent peut-être aussi des versions translucides bleues, noires ou encore blanches, également lancées par Microsoft il y a maintenant plus de 20 ans.
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