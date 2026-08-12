La Xbox Elite Series 3 a peut-être raté son entrée en scène. À deux semaines de la Gamescom 2026, un utilisateur de Reddit, ssuberlex, affirme avoir acheté sur OfferUp, pour 200 dollars, un prototype de la future manette haut de gamme de Microsoft. Les photos publiées montrent surtout une nouveauté encore jamais aperçue : un petit écran intégré entre les commandes centrales.

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Un écran pour passer de la console au cloud

Sur l'un des clichés, l'afficheur présente une icône évoquant Xbox Cloud Gaming à côté d'une Xbox Series X. Sur un autre, il fait apparaître l'adresse d'une ressource Microsoft inaccessible au public. De quoi renforcer la crédibilité de cette fuite relayée par The Verge.