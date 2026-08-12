Achetée 200 dollars sur une plateforme de petites annonces, une mystérieuse manette Xbox dévoile ce que pourrait être les principales nouveautés de l'Elite Series 3. Son minuscule écran semble surtout taillé pour le cloud gaming.
La Xbox Elite Series 3 a peut-être raté son entrée en scène. À deux semaines de la Gamescom 2026, un utilisateur de Reddit, ssuberlex, affirme avoir acheté sur OfferUp, pour 200 dollars, un prototype de la future manette haut de gamme de Microsoft. Les photos publiées montrent surtout une nouveauté encore jamais aperçue : un petit écran intégré entre les commandes centrales.
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Un écran pour passer de la console au cloud
Sur l'un des clichés, l'afficheur présente une icône évoquant Xbox Cloud Gaming à côté d'une Xbox Series X. Sur un autre, il fait apparaître l'adresse d'une ressource Microsoft inaccessible au public. De quoi renforcer la crédibilité de cette fuite relayée par The Verge.
Cet écran pourrait accompagner le nouveau bouton permettant de basculer entre une connexion locale et un accès direct en Wi-Fi aux serveurs de Xbox Cloud Gaming (avec une réduction de la latence ?). Cette fonction, comme les deux molettes disposées sous la manette, avait déjà été repérée en mai dans des documents du régulateur brésilien Anatel.
Le prototype conserve quatre palettes arrière, des gâchettes à course réglable et une croix directionnelle amovible. Il adopte également une batterie remplaçable de 5,8 Wh et semble plus facilement réparable, grâce à des vis Torx accessibles et à un QR code placé dans son compartiment.
- Niveau de finition exemplaire
- Grip généralisé sur les poignées
- Gâchettes et palettes plus abouties
Une annonce à la Gamescom ?
La manette porte plusieurs mentions « Not for sale » et refuse pour le moment de se connecter, avec ou sans câble. Rien ne garantit donc que ce modèle soit parfaitement identique à la version commerciale. Signalons par ailleurs que l'utilisateur a depuis supprimé tous les visuels de son post Reddit originel.
Selon les sources de The Verge, la sortie de l'Elite Series 3 reste néanmoins prévue avant la fin de l'année. Microsoft ayant confirmé sa présence à la Gamescom, organisée du 26 au 30 août, Cologne pourrait être l'endroit idéal pour faire un reveal officiel maintenant que la manette a fuité sur Internet.
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