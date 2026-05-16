Xbox poursuit sa mue, et semble plus décidé que jamais à faire sauter les frontières traditionnelles de la console. Dernier indice en date, la fuite d’une petite manette Xbox pensée pour le jeu dans le cloud, aperçue dans des documents brésiliens.
Ce n'est pas un secret, chez Microsoft, l’ère du « tout console » appartient définitivement au passé. Depuis plusieurs mois, Xbox recolle les morceaux mais continue de viser une stratégie très large, portée notamment par Asha Sharma, récemment placée à la tête du groupe. Une orientation qui s’inscrit aussi dans les rumeurs autour du Project Helix, cette future Xbox hybride encore mystérieuse, qui promet de brouiller davantage la frontière entre console, streaming et jeux PC.
Une (toute) petite manette Xbox en vue ?
Dans cette logique, la dernière fuite repérée par le média brésilien Tecnoblog tombe parfaitement à pic, avec des images qui dévoilent une toute nouvelle manette Xbox plus compacte que jamais, visiblement conçue spécifiquement pour le cloud gaming. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne ressemble pas aux habituelles manettes Xbox Series.
Le design évoque immédiatement les accessoires de l'accessoiriste 8BitDo, avec un format réduit, des poignées ultra-courtes, et des sticks asymétriques typiques de l’univers Xbox. On est loin du gabarit des manettes traditionnelles. Et pour cause, Microsoft viserait ici un usage plus nomade, pensé pour le cloud gaming.
Une batterie… et une connexion Wi-Fi !
Mais la vraie nouveauté serait ailleurs. Selon les informations issues des documents d’homologation, cette manette disposerait d’une connexion Wi-Fi intégrée, en plus du Bluetooth, afin de réduire au maximum la latence. Un bouton de connexion situé sur le dessus (à côté du port USB-C) permettrait de basculer d'un mode de connexion à l'autre.
Autre détail intéressant : la présence d’une batterie rechargeable intégrée de 500 mAh, là où les manettes Xbox classiques continuent encore et toujours de miser sur les piles AA. Microsoft semble donc vouloir simplifier au maximum l’expérience utilisateur, dans une logique plus proche des accessoires mobiles modernes.
Sous le capot, la manette embarquerait également une puce Realtek alimentée par un processeur ARM Cortex-A7 double cœur. A l'heure actuelle, Microsoft n’a toujours pas officialisé l’existence de cette nouvelle manette qui devrait être déclinée en deux coloris, à savoir noir et blanc.
Parallèlement, ce même organisme de certification brésilien a laissé fuiter la future manette Xbox Elite Controller Series 3. Outre une batterie de 1528 mAh, celle-ci devrait intégrer deux nouvelles molettes sous la partie inférieure, avec là encore un bouton de connexion permettant de basculer entre un mode classique et un mode cloud.
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)