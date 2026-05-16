Sous le capot, la manette embarquerait également une puce Realtek alimentée par un processeur ARM Cortex-A7 double cœur. A l'heure actuelle, Microsoft n’a toujours pas officialisé l’existence de cette nouvelle manette qui devrait être déclinée en deux coloris, à savoir noir et blanc.

Parallèlement, ce même organisme de certification brésilien a laissé fuiter la future manette Xbox Elite Controller Series 3. Outre une batterie de 1528 mAh, celle-ci devrait intégrer deux nouvelles molettes sous la partie inférieure, avec là encore un bouton de connexion permettant de basculer entre un mode classique et un mode cloud.