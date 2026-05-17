Pas plus tard qu’hier, nous évoquions la sortie prochaine, chez Microsoft, d'une petite manette dont le design fait immédiatement penser aux produits de 8BitDo, une manette dotée d'une connexion Wi-Fi pour moins de latence.

Dans le même temps, nous précisions que Microsoft semblait aussi avoir dans ses cartons la troisième version de sa fameuse Xbox Elite Controller, l’une des meilleures manettes jamais conçues. Cette troisième itération du pad n’est encore qu’une rumeur, mais les documents diffusés par le site Tecnoblog sont très précis et paraissent dignes de confiance.