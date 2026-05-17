Plus de dix ans après la première version et sept ans après la seconde, la manette Xbox Elite Controller est de retour, plus complète que jamais.
L’une des meilleures manettes jamais conçues revient dans une version qui se veut encore un peu plus riche… En espérant qu’elle ne soit pas non plus encore un peu plus chère. On peut rêver.
La meilleure manette Xbox bientôt de retour
Pas plus tard qu’hier, nous évoquions la sortie prochaine, chez Microsoft, d'une petite manette dont le design fait immédiatement penser aux produits de 8BitDo, une manette dotée d'une connexion Wi-Fi pour moins de latence.
Dans le même temps, nous précisions que Microsoft semblait aussi avoir dans ses cartons la troisième version de sa fameuse Xbox Elite Controller, l’une des meilleures manettes jamais conçues. Cette troisième itération du pad n’est encore qu’une rumeur, mais les documents diffusés par le site Tecnoblog sont très précis et paraissent dignes de confiance.
Bien sûr, cette Xbox Elite Controller Series 3 n’est pas dans la veine de la toute petite manette évoquée précédemment : elle reprend le design des modèles antérieurs, lancés il y a 7 et 11 ans. On se retrouvera donc avec quelque chose de plus standard pour un pad et, toujours, avec des parties interchangeables comme la croix directionnelle et les mini-sticks.
Similarités toujours, la « v3 » disposera visiblement de poignées texturées pour une prise en main que l’on imagine impeccable. En revanche, pas mal de changements sont à noter sur la partie inférieure de la manette.
Une batterie de bien moins grande capacité
Microsoft a par exemple intégré deux molettes de part et d’autre de la prise jack audio, laquelle reste heureusement d’actualité. Tecnoblog évoque des molettes sur le principe des roues présentes sur les souris.
Nos confrères soulignent qu’elles seraient notamment prévues pour les simulateurs de vol et tout autre jeu nécessitant des contrôles graduels. Plutôt pas mal, même si on restera forcément loin de la précision offerte par les leviers intégrés sur l’Echo Aviation Controller de Honeycomb que nous avons testé il y a quelques jours seulement.
La manette Xbox Elite Controller Series 4 intégrera aussi un petit bouton pour passer du mode « local » au mode « cloud ». La différence entre les deux n’est pas encore très claire, mais il serait question – pour le mode « cloud » – d’une association avec l’application Xbox mobile de notre smartphone sans que l’on puisse vraiment comprendre l’intérêt de la chose. Si vous avez une idée ?
Tecnoblog précise que l’Elite Controller Series 3 pourrait, ici, intégrer la même petite puce Realtek RTL8730E présente dans le contrôleur compact évoqué hier pour prendre en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth.
Enfin, et ce n’est sans doute pas le moins important, les documents présentés par Tecnoblog confirment que Microsoft reste sur l’idée d’une alimentation par batterie interchangeable. Un excellent point, tellement rare sur les manettes actuelles. Une batterie d'une capacité de 1 528 mAh, soit nettement moins que sur la v2 (2 050 mAh) sans qu’aucune explication ne soit donnée.
Une telle batterie devrait offrir une autonomie sensiblement plus faible que les 40 heures actuellement données pour la v2. Peut-être une façon de faire baisser le prix du contrôleur ? Ce ne serait pas de refus car, malgré ses très nombreuses qualités, l’Elite Controller Series 2 est – à 199,99 euros – un pad hors de portée de la plupart des bourses.
Aucun tarif ni aucune date de commercialisation n’ont toutefois été donnés par Tecnoblog. Patience.