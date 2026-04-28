Chez Sony, la DualSense Edge à environ 240 euros a fait le choix de sticks remplaçables plutôt que de sticks durables. Les modules se détachent, se rachètent (quand ils sont en stock, ce qui n'est pas toujours le cas) et se remplacent en quelques secondes. C'est une réponse au drift, mais pas une solution : le potentiomètre finira par s'user, il faudra juste repasser à la caisse. La Xbox Elite Series 2 de Microsoft, à environ 180 euros, n'offre même pas cette option : ses sticks sont fixes et, malgré un prix premium, soumis aux mêmes lois de la mécanique que n'importe quelle manette à 40 euros. Le Razer Wolverine V3 Pro (200 euros) mise sur des sticks à capteurs Hall, une technologie plus proche de ce que propose Valve, mais à un tarif double.

Ce que 99 € ne font pas

À ce prix-là, il y a forcément des limites. Le Steam Controller est conçu pour l'écosystème Steam : Big Picture, Steam Deck, Steam Machine (quand elle arrivera). Sa compatibilité hors Steam existe, mais sans la couche logicielle de Valve, une partie des fonctionnalités, notamment la configuration avancée des trackpads et des profils par jeu, disparaît. La communauté s'emparera t-elle de la bête pour créer un écosystème ouvert au-delà du jardin du fermé de Valve ? Pas de doute là-dessus. Mais dans l'immédiat, c'est un outil taillé pour les joueurs PC qui vivent dans Steam, pas une manette universelle. La finition, d'après les premiers tests presse, est correcte sans atteindre le niveau de luxe d'une DualSense Edge ou d'une Elite Series 2 (les matériaux restent dans la lignée du Steam Deck, fonctionnels mais sans fioriture).

L'autre question, plus fondamentale, concerne l'usage des trackpads. Valve les conserve depuis le premier Steam Controller de 2015, convaincue qu'ils permettent de jouer à des jeux clavier/souris (RTS, city-builders, CRPG) depuis un canapé. L'idée est séduisante, la courbe d'apprentissage l'est moins. Les testeurs qui ont eu la manette entre les mains saluent la précision des pads haptiques et la pertinence du gyroscope, mais préviennent : il faut quelques heures avant de trouver ses marques.

À 99 euros, Valve vend une manette que Sony aurait facturée 240 et Microsoft 180. Le compromis n'est pas dans le hardware, il est dans l'écosystème. Reste à savoir combien de joueurs trouvent ça acceptable.