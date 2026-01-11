Et pour cause, à défaut de pavé tactile (comme sur la DualSense), la partie centrale accueille ici… un mini volant. Mieux encore, ce dernier dispose d'un véritable moteur à retour de force. De cette manière, le joueur peut profiter d'une simulation automobile, sans forcément avoir à installer un quelconque volant dans le salon (ou ailleurs).

Bien entendu, si ce mini-volant peut surprendre par son format, il reste essentiel de vérifier s’il offre une précision suffisante pour profiter pleinement de titres exigeants comme Gran Turismo 7, Assetto Corsa ou les différentes licences WRC, tout en étant manipulé uniquement avec les pouces. Une prise en mains qui impose d'accélérer/freiner avec les gâchettes, et tant pis si vous êtes de ceux qui accélèrent/freinent avec le stick droit, d'ailleurs absent ici.