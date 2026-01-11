Au CES 2026, GameSir a présenté une manette de jeu pour le moins étonnante, dédiée à la course automobile, et qui intègre donc… un volant. Mais est-ce réellement une bonne idée ?
À l’heure où les périphériques de jeu manquent souvent d’originalité, difficile de ne pas se souvenir du JogCon de Namco, cette manette à molette qui promettait des sensations de pilotage inédites à la fin des années 90. Plus de vingt ans plus tard, dans le cadre du CES 2026, l’idée refait surface : une nouvelle manette s’apprête à intégrer… un véritable volant à retour de force !
Le retour du JogCon de Namco
C’est précisément le pari qu’a fait GameSir avec sa nouvelle manette Swift Drive. À première vue, elle semble adopter un design plutôt classique, hormis un bouton circulaire placé au centre, qui attire immédiatement l’attention.
Et pour cause, à défaut de pavé tactile (comme sur la DualSense), la partie centrale accueille ici… un mini volant. Mieux encore, ce dernier dispose d'un véritable moteur à retour de force. De cette manière, le joueur peut profiter d'une simulation automobile, sans forcément avoir à installer un quelconque volant dans le salon (ou ailleurs).
Bien entendu, si ce mini-volant peut surprendre par son format, il reste essentiel de vérifier s’il offre une précision suffisante pour profiter pleinement de titres exigeants comme Gran Turismo 7, Assetto Corsa ou les différentes licences WRC, tout en étant manipulé uniquement avec les pouces. Une prise en mains qui impose d'accélérer/freiner avec les gâchettes, et tant pis si vous êtes de ceux qui accélèrent/freinent avec le stick droit, d'ailleurs absent ici.
Une manette dédiée aux simulations automobiles
Le fabricant promet un encodeur à effet Hall ultra-précis, avec la possibilité de gérer sa conduite de manière progressive, sans oublier un angle de rotation réglable de 30 à 1080°. À l'instar des manettes « Pro », le volant peut même être échangé par un autre modèle en cas de besoin.
Dans sa volonté de proposer un authentique poste de conduite au creux de nos mains , GameSir a également équipé sa manette de diverses diodes permettant de voir le régime moteur (comme sur un volant de course), sans oublier des moteurs haptiques au niveau des gâchettes pour ressentir chaque accélération, chaque freinage. Malgré ses fonctionnalités de vibrations, ses LED et un fonctionnement sans-fil, le constructeur promet une autonomie comprise entre 20 et 30 heures.
À l'heure actuelle, GameSir n'a pas indiqué la moindre date de sortie pour cette étonnante manette Swift Drive, ni même un quelconque prix de vente. Son lancement devrait toutefois intervenir dans le courant de l'année.