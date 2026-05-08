Non, bien sûr, l’Echo Aviation Controller ne peut complètement remplacer un setup simulation de vol complet. Il est encore difficile de totalement se passer du duo clavier/souris, mais il faut reconnaître l’excellent travail réalisé par les ingénieurs d’Honeycomb : leur gamepad est une franche réussite qui va tellement plus loin que les manettes traditionnelles.

Nous attendons de pied ferme la version Xbox, mais avons déjà pu nous essayer à la simulation de vol sur le grand écran du salon, les fesses au fond du canapé, et c’est… incroyable ! La précision des commandes de l’Echo Aviation Controller y est pour beaucoup et le coup de génie des concepteurs est assurément dans la double présence de ce palonnier et de la roue crantée de trim.

Alors, c’est vrai, il faut s’astreindre à d’assez longues périodes de configuration à renouveler pour toutes les catégories d’appareils, mais des profils permettent déjà d’accélérer les choses et on se prend à rêver d’une prise en charge officielle dans Flight Simulator… voire sur d’autres simulateurs. En attendant, et même s’il faut investir 150 euros, c’est un oui franc et massif !