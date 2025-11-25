Les Crocs les plus moches de l'année font leur arrivée dès demain avec un modèle imaginé par Microsoft et la marque de chaussures en édition limitée. Inspirée de l’univers de la console, cette paire reprend l’apparence d’une manette Xbox Series jusque dans ses moindres détails.
Le géant américain Microsoft a définitivement une attirance prononcée pour les sabots en caoutchouc. Après avoir commercialisé des Crocs Windows XP plus tôt cette année, l'entreprise s'associe à nouveau avec la marque de chaussures pour lancer une édition limitée inspirée de l'univers Xbox. Cette collaboration célèbre les vingt ans de la Xbox 360, console sortie pour la première fois en 2005. Les nouveaux sabots transforment la manette en chaussure, avec un design qui ne laissera personne indifférent.
Microsoft et Crocs dévoilent une réplique fidèle de la manette Xbox en forme de sabot
Le design de ces Crocs, produits en étroite collaboration avec Xbox, reprend fidèlement les éléments présents sur la manette Xbox Series X, avec des boutons et des joysticks fixés sur la partie supérieure de chaque chaussure. Les deux Crocs intègrent les touches X, Y, B, A, la croix directionnelle, les sticks analogiques gauche et droit, ainsi qu’un bouton central Xbox blanc. Les boutons supérieurs sont également intégrés sur les côtés, et le logo Xbox apparaît au niveau des charnières de la bride arrière. Tous ces éléments sont fixés directement sur le caoutchouc, créant une chaussure à l'esthétique pour le moins… originale.
Le géant de Redmond et Crocs proposent par ailleurs un coffret de cinq pin's décoratifs vendus 20 euros. Ces accessoires mettent en scène des personnages et symboles issus de franchises emblématiques, à savoir Halo, Fallout, Doom, World of Warcraft et Sea of Thieves. Les amateurs pourront ainsi personnaliser davantage leurs sabots Xbox pour tenter de les rendre plus attrayants (ou pas).
Une sortie limitée pour fêter l'anniversaire de la Xbox 360
Pour information, Microsoft mettra en vente ces sabots dès demain en France, soit le 26 novembre, au prix de 80 euros. Seul un coloris Black est proposé sur le site officiel de Crocs. Pour les intéressés, les pointures démarrent à partir du 36 et s'étendent jusqu'au 49. Cette paire étant proposée en édition limitée, il ne devrait donc pas y en avoir pour tout le monde. À chacun désormais de juger si ces Xbox Classic Clog méritent l’attention qu’elles suscitent…
