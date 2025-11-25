Le design de ces Crocs, produits en étroite collaboration avec Xbox, reprend fidèlement les éléments présents sur la manette Xbox Series X, avec des boutons et des joysticks fixés sur la partie supérieure de chaque chaussure. Les deux Crocs intègrent les touches X, Y, B, A, la croix directionnelle, les sticks analogiques gauche et droit, ainsi qu’un bouton central Xbox blanc. Les boutons supérieurs sont également intégrés sur les côtés, et le logo Xbox apparaît au niveau des charnières de la bride arrière. Tous ces éléments sont fixés directement sur le caoutchouc, créant une chaussure à l'esthétique pour le moins… originale.