Ces chaussures sont accompagnées d'un sac à dos assorti et de six pin's Jibbitz représentant des icônes Microsoft emblématiques comme MSN, Internet Explorer, Clippy et un pointeur de souris. Les Crocs Windows XP sont actuellement disponibles en précommande pour les employés de Microsoft avant d'être proposées au public au prix de tout de même 80 dollars. Il faut être vraiment fan et nostalgique pour se les offrir.