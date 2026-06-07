Le géant de Redmond choisit donc de jouer la carte de la nostalgie en dévoilant cette nouvelle Xbox. L’élément le plus visible reste bien évidemment cette coque verte semi-transparente, pensée comme un hommage aux premiers pas de Xbox sur le marché des consoles. Dans un communiqué, Jason Ronald, vice-président Xbox chargé de la nouvelle génération, explique cette démarche en évoquant une première pour ce modèle : « Pour la première fois, nous apportons un design translucide à la Xbox Series X, en nous inspirant de la Xbox originale et du vert OG dont tant de joueurs se souviennent ».

L’idée consiste à relier l’objet actuel à l’identité visuelle de la première Xbox. La console anniversaire conserve ainsi « la puissance et les performances de la Xbox Series X, avec 1 To de stockage », tout en adoptant un design destiné à rappeler « le chemin parcouru » et « la communauté » qui accompagne la marque depuis ses débuts, selon les propos de Jason Ronald.