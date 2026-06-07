Pour les 25 ans de Xbox, Microsoft prépare une collection anniversaire inspirée de la toute première console de la marque. Au programme : une Xbox Series X en édition limitée et une manette assortie, toutes deux habillées d’un vert translucide pensé comme un clin d’œil aux débuts de la plateforme.
Un quart de siècle, ça se fête ! Et, pour l’occasion, Microsoft ressort les souvenirs du placard avec une Xbox Series X en édition limitée qui fait directement écho aux débuts de la marque. Prévue pour la fin d'année, cette version anniversaire reprend plusieurs éléments visuels inspirés de la toute première Xbox. 3, 2, 1… nostalgie !
Une Xbox Series X verte translucide pour les 25 ans de la marque
Le géant de Redmond choisit donc de jouer la carte de la nostalgie en dévoilant cette nouvelle Xbox. L’élément le plus visible reste bien évidemment cette coque verte semi-transparente, pensée comme un hommage aux premiers pas de Xbox sur le marché des consoles. Dans un communiqué, Jason Ronald, vice-président Xbox chargé de la nouvelle génération, explique cette démarche en évoquant une première pour ce modèle : « Pour la première fois, nous apportons un design translucide à la Xbox Series X, en nous inspirant de la Xbox originale et du vert OG dont tant de joueurs se souviennent ».
L’idée consiste à relier l’objet actuel à l’identité visuelle de la première Xbox. La console anniversaire conserve ainsi « la puissance et les performances de la Xbox Series X, avec 1 To de stockage », tout en adoptant un design destiné à rappeler « le chemin parcouru » et « la communauté » qui accompagne la marque depuis ses débuts, selon les propos de Jason Ronald.
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Une édition anniversaire soignée jusque dans les moindres détails
Comme à son habitude, Microsoft ne limite pas l’hommage à la coque de la console. Une fois allumée, cette édition spéciale met aussi en avant plusieurs détails pensés pour rappeler l’histoire de la marque Xbox. Le célèbre « X » s’illumine en vert, en référence au démarrage de la première Xbox. La façade accueille également le logo Xbox 25ᵉ anniversaire. La firme américaine évoque aussi d’autres détails visuels pensés comme autant de clins d’œil aux fans de Xbox et aux anciens designs de ses consoles.
Les plus nostalgiques d'entre vous seront certainement ravis d'apprendre que cette édition limitée sera accompagnée d’une manette verte, elle aussi spécialement conçue pour l’occasion. Microsoft prévoit par ailleurs de la commercialiser séparément, ce qui permettra aux joueurs intéressés par l’accessoire de l’acheter sans nécessairement passer par la console complète.
La Xbox Series X25 Limited Edition est attendue pour novembre, mais Microsoft n’a pas encore communiqué sa date de sortie précise ni son prix. Il en va de même pour la manette anniversaire, dont le tarif reste lui aussi inconnu.
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