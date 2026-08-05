Un mémo interne divulgué révèle que la prochaine Xbox, nom de code Project Helix, vise la compatibilité avec cinq générations de jeux : Xbox originale (2001), 360, One, Series et ses propres titres. Une ambition record, mais conditionnée à l'accord titre par titre des éditeurs.
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Cinq générations dans une seule machine, à condition que les éditeurs suivent
Le mémo détaille deux mécanismes distincts. Pour les jeux Xbox originale et Xbox 360, Microsoft devra obtenir une autorisation explicite, titre par titre, auprès de chaque éditeur. Ces derniers fixeront eux-mêmes le prix de vente et décideront si leurs jeux rejoignent le Game Pass ou restent en achat standalone. Pour les jeux Xbox One et Series en version physique, une conversion numérique est prévue, Microsoft précisant qu'aucune action n'est requise de la part des éditeurs pour activer ce mécanisme. Les licences numérisées suivraient alors le joueur sur « tout appareil Xbox », Helix inclus.
Le document est adressé aux éditeurs, et son ton est explicitement commercial. L'argument central ? Permettre de revendre d'anciens catalogues comme s'ils étaient neufs, et transformer les acheteurs de disques physiques en clients numériques récurrents. Microsoft a su convaincre suffisamment de studios entre 2015 et 2021 pour rendre jouables environ un quart des jeux Xbox 360 et 6 % du catalogue Xbox original sur les consoles actuelles. L'objectif déclaré pour Helix est autrement plus ambitieux, et l'exercice de persuasion le sera aussi.
Un lecteur de disque encore incertain
Deux inconnues pèsent sur la promesse. D'abord, Microsoft n'a pas encore tranché la question du lecteur optique sur Helix : sans lui, la conversion disque-vers-numérique perd une bonne partie de son intérêt concret pour les joueurs qui ont constitué une bibliothèque physique. Ensuite, les droits peuvent expirer : plusieurs Forza Horizon ont déjà été retirés des stores en raison de licences musicales ou automobiles arrivées à terme, y compris des versions rétrocompatibles. La disponibilité des titres annoncés aujourd'hui n'est donc pas gravée dans le marbre.
Les kits de développement Helix doivent être envoyés aux studios à partir de 2027, ce qui situe le lancement grand public au mieux à cette date. D'ici là, Microsoft devra convaincre les éditeurs un par un, génération par génération. Le mémo pose les bases commerciales du deal. Le catalogue effectif au lancement, lui, reste entièrement à construire.
Project Helix dessine la proposition la plus ambitieuse de l'histoire Xbox en matière de continuité de catalogue. Mais entre l'ambition affichée dans un mémo commercial et la bibliothèque effective au jour du lancement, l'écart peut être considérable : tout dépendra du nombre d'éditeurs prêts à jouer le jeu, et à quelles conditions. Qu'attendez-vous prioritairement d'une telle machine : les classiques Xbox 360, les jeux PC, ou autre chose ?