Deux inconnues pèsent sur la promesse. D'abord, Microsoft n'a pas encore tranché la question du lecteur optique sur Helix : sans lui, la conversion disque-vers-numérique perd une bonne partie de son intérêt concret pour les joueurs qui ont constitué une bibliothèque physique. Ensuite, les droits peuvent expirer : plusieurs Forza Horizon ont déjà été retirés des stores en raison de licences musicales ou automobiles arrivées à terme, y compris des versions rétrocompatibles. La disponibilité des titres annoncés aujourd'hui n'est donc pas gravée dans le marbre.