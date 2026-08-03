Un e-mail interne Xbox évoque un lancement du programme disc-to-digital « Positron » en août 2026. Insérez votre disque et obtenez une licence numérique liée à votre compte.
Pendant que Sony barre la route au disque physique d'ici 2028, Xbox semble prendre la voie opposée. Selon un e-mail interne relayé par Wccftech, le programme Xbox Positron deviendrait disponible en accès général ce mois d'août 2026. Le principe, tel que décrit dans le document : insérer un disque Xbox One ou Xbox Series X, et récupérer une licence numérique permanente liée à son compte Microsoft. Rien d'officiel pour l'instant, mais la fuite s'aligne avec des références au code « Disc2Digital » déjà repérées dans l'application PC Xbox dès mai 2026.
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Positron converti une collection physique en droits numériques, disque par disque
Le fonctionnement décrit dans l'e-mail est plus subtil qu'une simple copie de sauvegarde. La licence numérique serait attachée au disque physique lui-même, pas seulement au compte qui l'a scanné. Concrètement, si vous revendez ou échangez le disque, la licence numérique suivrait avec lui, rendant impossible toute duplication des droits. C'est précisément ce mécanisme qui distingue Positron d'un simple rip : le marché de l'occasion resterait cohérent, chaque disque ne pouvant générer qu'une seule licence active à la fois.
Le périmètre initial serait limité aux disques Xbox One et Xbox Series X. Les jeux Xbox 360 pourraient rejoindre le programme dans un second temps, sur les consoles « next-gen », selon la feuille de route évoquée dans la fuite. Une compatibilité rétroactive totale reste donc hors de portée au lancement, notamment parce que certains anciens disques Xbox One ne disposeraient pas des métadonnées techniques nécessaires au système.
Xbox Helix sans lecteur : Positron comme seul trajet de sortie pour les collections physiques
La fuite mentionne également le Project Helix, la prochaine console Xbox, dont le lancement serait prévu en octobre 2027, avec des kits développeurs attendus en début d'année prochaine. Ce qui rend Positron soudainement plus stratégique : plusieurs sources suggèrent que Helix pourrait ne pas embarquer de lecteur de disque, à l'image de ce que Sony prévoit pour la PS6. Si c'est confirmé, Positron ne serait plus une fonctionnalité de confort, mais le seul moyen de transférer une collection physique vers la prochaine génération avant que la fenêtre ne se ferme.
L'ironie du calendrier n'échappe à personne : c'est Xbox, pionnier malheureux du tout-numérique avec la Xbox One en 2013 et son système DRM massivement rejeté, qui se retrouve aujourd'hui à proposer la réponse la plus favorable aux joueurs sur la question du physique. Reste que l'e-mail n'est pas authentifié, que Microsoft n'a rien communiqué officiellement, et que la beta interne prévue en juillet ne semble pas avoir eu lieu.
Si Positron fonctionne comme décrit, Microsoft offrirait quelque chose qu'aucun acteur majeur n'a encore réellement livré : une passerelle crédible entre les deux époques du jeu vidéo, physique et numérique, sans forcer les joueurs à choisir leur camp ou à racheter leurs bibliothèques. La question qui demeure est moins technique que commerciale : Xbox a-t-il réellement intérêt à rendre les collections physiques pérennes si la prochaine console tourne le dos aux disques ?