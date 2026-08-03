La fuite mentionne également le Project Helix, la prochaine console Xbox, dont le lancement serait prévu en octobre 2027, avec des kits développeurs attendus en début d'année prochaine. Ce qui rend Positron soudainement plus stratégique : plusieurs sources suggèrent que Helix pourrait ne pas embarquer de lecteur de disque, à l'image de ce que Sony prévoit pour la PS6. Si c'est confirmé, Positron ne serait plus une fonctionnalité de confort, mais le seul moyen de transférer une collection physique vers la prochaine génération avant que la fenêtre ne se ferme.