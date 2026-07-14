En annonçant il y a quelques jours vouloir tourner définitivement la page des jeux physiques à l'horizon 2028, PlayStation a déclenché une vive polémique. Au-delà de la colère des joueurs, Sony voit désormais les recours juridiques se multiplier à travers le monde.
Le débat autour de la disparition du format physique chez PlayStation prend une nouvelle dimension. Après avoir confirmé son intention de ne plus commercialiser de jeux sur disque d'ici 2028, Sony fait face à une fronde qui dépasse largement les réseaux sociaux. Si de nombreux joueurs dénoncent une décision qu'ils jugent contraire à leurs intérêts, plusieurs associations et responsables politiques estiment également que cette stratégie soulève de véritables questions de concurrence.
Ces derniers jours, deux offensives d'ampleur ont ainsi émergé aux Pays-Bas et tout récemment au Mexique, avec un objectif commun : contester le modèle entièrement numérique que PlayStation entend bien imposer à terme.
Une plainte à 457 millions de dollars aux Pays-Bas
Le premier front s'est ouvert aux Pays-Bas, où une importante association de défense des consommateurs a engagé une action collective réclamant notamment l'équivalent de 457 millions de dollars de dommages et intérêts à Sony, afin d'indemniser les 1,7 million d'utilisateurs concernés.
Au cœur du dossier figure un argument désormais bien connu, puisqu'avec la disparition progressive des jeux physiques, le PlayStation Store deviendrait le seul canal de distribution des nouveautés sur console. Une situation qui, selon les plaignants, permettrait à Sony de fixer librement ses tarifs, sans véritable pression concurrentielle.
Les exemples ne manquent pas. Demon's Souls, pourtant lancé en même temps que la PS5 en 2020, est proposé aujourd'hui encore au tarif de 79,99 € sur le PlayStation Store. Via le support physique, la concurrence entre enseignes permet de voir les prix baisser rapidement, tandis que les promotions sont souvent plus nombreuses et plus agressives (sans parler du marché de l'occasion).
Au Mexique, les inquiétudes dépassent la simple question du prix
Le Mexique vient à son tour de rejoindre le mouvement. Selon des informations rapportées par El Universal, la représentante fédérale Irais Reyes s'oppose ouvertement à la stratégie de Sony et demande l'ouverture d'un examen de ses conséquences économiques.
Au-delà des prix, l'élue estime qu'un PlayStation Store devenu exclusif reviendrait à instaurer un monopole de fait sur la distribution des jeux PlayStation. Une évolution qui menacerait directement les enseignes spécialisées, privées du jour au lendemain de la vente des nouveautés sur la plateforme.
Les conséquences iraient toutefois bien plus loin. Comme évoqué plus haut, la disparition du support physique signerait également la fin du marché de l'occasion, mais aussi du prêt entre amis, des échanges, autant de pratiques particulièrement répandues dans le monde entier, qui permettent à de nombreux joueurs d'accéder à des titres récents, comme plus anciens, à moindre coût.
Enfin, cette transition imposerait à tous les utilisateurs de télécharger intégralement leurs jeux, certains dépassant allègrement les 100, voire 150 Go. Une contrainte loin d'être anodine dans certains territoires où les connexions très haut débit restent inégalement réparties, rendant alors l'accès aux productions les plus volumineuses beaucoup plus compliqué.
Si Sony n'a pour l'heure pas réagi à ces différentes initiatives, la contestation prend donc désormais une tournure juridique. Et à mesure que l'échéance de 2028 approche, le constructeur pourrait voir d'autres pays s'interroger, eux aussi, sur les conséquences d'un avenir entièrement dématérialisé sur PlayStation.
Le lancement de GTA VI pourrait d'ailleurs servir de véritable test grandeur nature pour cette nouvelle stratégie. Le jeu de Rockstar Games ne sera proposé qu'au format numérique, que ce soit via les boutiques en ligne des constructeurs ou sous la forme d'un « code in a box », soit une boîte contenant uniquement un code de téléchargement, sans aucun disque.
De quoi mesurer l'accueil réservé par les joueurs à un marché qui semble plus que jamais décidé à faire disparaitre le support physique au profit d'une distribution 100 % dématérialisée.
Et vous, que pensez-vous d'un futur 100% numérique sur nos consoles de jeux vidéo ?
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