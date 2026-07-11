Il y a des archives qui vieillissent plus mal que d’autres. En juin 2013, Sony publiait une vidéo de 21 secondes devenue instantanément culte : Shuhei Yoshida, alors patron des studios PlayStation, tendait simplement un jeu PS4 à son collègue Adam Boyes, qui répondait : « Thanks ! ». Fin du tutoriel. À l’époque, la cible évidente de cette séquence était Microsoft, alors empêtré dans les restrictions prévues sur Xbox One autour de la connexion obligatoire, du partage et de l’occasion.

Sony avait alors trouvé le meilleur argument possible pour vendre sa PS4. Pas besoin de long discours ni de fiche technique. Un disque, une main tendue, et la promesse implicite qu’un jeu acheté restait un objet que l’on pouvait prêter, donner ou revendre.

Un coup de comm' qui se retourne contre Sony

La vidéo a depuis dépassé les 20 millions de vues et reste l’un des plus beaux tacles marketing de l’histoire récente du jeu vidéo. Microsoft finira d’ailleurs par reculer quelques jours après l’E3, abandonnant ses principales contraintes en ligne. Sony, lui, ressortait grandi de l’épisode, presque en défenseur naturel du jeu physique.