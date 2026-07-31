L'annonce initiale, faite en début de mois, a déclenché une vague de protestations sur la Toile et dans le monde entier. Collectionneurs et défenseurs de la préservation du patrimoine vidéoludique ont d'ailleurs été particulièrement actifs. Le groupe DoesItPlay, spécialisé dans les jeux physiques, a annoncé l'organisation d'un boycott d'une semaine à partir de la mi-août pour maintenir la pression sur Sony.

Le mécontentement des joueurs dépasse largement la simple question de posséder une boîte en plastique. Un disque peut être revendu, prêté, acheté d'occasion. Il garantit aussi la pérennité du jeu indépendamment des décisions commerciales d'un éditeur ou d'un constructeur. Cette question de la préservation pèse d'autant plus que Sony a récemment annoncé la fermeture des boutiques PS3 et PS Vita aux nouveaux achats à partir de juillet 2027, même si les contenus déjà achetés resteront téléchargeables pour une durée indéterminée.