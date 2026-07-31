Sony ne fera pas marche arrière : à partir de janvier 2028, les nouvelles sorties PlayStation abandonneront les jeux sur disque. Un mois de contestation n'aura malheureusement pas suffi à infléchir la position du constructeur.
La directrice financière de Sony, Lin Tao, a pris la parole lors de la dernière présentation des résultats de l'entreprise pour dissiper tout doute sur le sujet. La décision est donc maintenue : à compter de janvier 2028, les nouveaux titres PlayStation ne seront plus distribués sur support physique. Lin Tao a reconnu que les joueurs ont des convictions fortes sur la question du support physique, tout en précisant que Sony avait longuement évalué ce choix avant de l'arrêter. Les jeux sortis avant cette date ne sont pas concernés, et les copies existantes continueront de fonctionner normalement. Les nouvelles sorties seront disponibles sur le PlayStation Store et chez les revendeurs, sous forme numérique uniquement.
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Une mobilisation des joueurs qui ne fait pas fléchir Sony
L'annonce initiale, faite en début de mois, a déclenché une vague de protestations sur la Toile et dans le monde entier. Collectionneurs et défenseurs de la préservation du patrimoine vidéoludique ont d'ailleurs été particulièrement actifs. Le groupe DoesItPlay, spécialisé dans les jeux physiques, a annoncé l'organisation d'un boycott d'une semaine à partir de la mi-août pour maintenir la pression sur Sony.
Le mécontentement des joueurs dépasse largement la simple question de posséder une boîte en plastique. Un disque peut être revendu, prêté, acheté d'occasion. Il garantit aussi la pérennité du jeu indépendamment des décisions commerciales d'un éditeur ou d'un constructeur. Cette question de la préservation pèse d'autant plus que Sony a récemment annoncé la fermeture des boutiques PS3 et PS Vita aux nouveaux achats à partir de juillet 2027, même si les contenus déjà achetés resteront téléchargeables pour une durée indéterminée.
Des chiffres favorables au numérique, mais une minorité non négligeable
Sony s'appuie sur ses données de ventes pour justifier ce virage. Sur le trimestre clos le 30 juin, 82 % des jeux PS4 et PS5 vendus l'ont été sous forme numérique. Mais les 18 % restants représentent tout sauf une quantité négligeable sur un écosystème comptant 125 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Soulignons d'ailleurs que le ratio numérique atteignait 83 % au même trimestre l'année précédente, soit un recul d'un point en un an.
Les revendeurs physiques demeurent cela dit dans les plans de Sony. En revanche, la marchandise en rayon pourrait à terme se réduire à de simples boîtes contenant des codes de téléchargement, à l'instar de GTA 6 en fin d'année. Lin Tao a précisé que cette option restera disponible sur certains marchés, notamment en Amérique du Nord. Elle a par ailleurs estimé que le lecteur de disque n'est pas ce qui distingue PlayStation des PC, évoquant plutôt des prix accessibles, une sélection de contenus pensée pour la plateforme et un environnement de jeu stable comme principaux atouts.
Sony prépare la fin d'une époque
De son côté, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, affirmait récemment que la disparition des jeux physiques sur PC n'a fait que contribuer à l'accroissement du marché. Toujours selon ses propos, l'absence de lecteur sur les futures consoles permettra de réduire le prix des machines, les rendant ainsi plus abordables.
À partir de 2028, les nouvelles sorties PlayStation ne devraient donc plus se faire sur disque, mettant fin à plus de 30 ans d'histoire commune entre Sony et les supports physiques. Cette histoire a commencé avec la première PlayStation et son CD-ROM, et s’est poursuivie jusqu’aux générations PS4 et PS5 et leurs disques Blu-ray.
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