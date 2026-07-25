Le patron d’Ubisoft ne s’attend pas à voir le marché du jeu vidéo profondément perturbé par l’abandon programmé des supports physiques sur PlayStation. Pour Yves Guillemot, le passage au tout-numérique pourrait même contribuer à rendre les consoles plus accessibles à l’avenir.
La question a été posée en fin de séance de questions-réponses, lors de la publication des résultats du premier trimestre 2026-2027 d'Ubisoft. Un analyste a demandé à Yves Guillemot si l'abandon du disque par Sony représentait plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'industrie. Sa réponse, nuancée, tranche quelque peu avec l'agitation que provoque cette décision depuis désormais trois semaines et demie auprès des joueurs.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Ubisoft relativise l’impact du tout-numérique sur PlayStation
Si le PDG d’Ubisoft reconnaît sans détour que le choix de Sony de ne plus proposer de versions physiques de ses jeux, sur disque du moins, comporte des avantages comme des inconvénients, il ne considère toutefois pas que la transition aura des répercussions majeures sur le secteur. « Ce que nous avons vu sur PC, c'est que cela a contribué à faire croître le marché », a-t-il expliqué.
Yves Guillemot s'appuie ainsi sur l'expérience du jeu vidéo sur ordinateur, où la distribution numérique s'est progressivement imposée. Selon lui, cette évolution n'a pas empêché le marché de se développer. Il estime donc que la disparition annoncée des disques sur PlayStation ne devrait pas, à elle seule, provoquer un bouleversement majeur.
Des consoles potentiellement plus accessibles sans lecteur de disque
Le dirigeant d'Ubisoft évoque également une autre conséquence possible du passage au tout-numérique : le prix des machines. En supprimant le lecteur optique, les fabricants pourraient ainsi réduire certains coûts de production et proposer des consoles plus accessibles : « Il y a aussi une pression sur le coût des machines pour l'avenir, et le fait de pouvoir être uniquement numérique aidera, je pense, à rendre les machines plus accessibles », a déclaré Yves Guillemot.
Sony a annoncé début juillet que les jeux physiques sur disque destinés aux consoles PlayStation devraient disparaître à partir de janvier 2028. Depuis, cette décision continue de susciter des réactions négatives, notamment sur les réseaux sociaux et les chaînes YouTube officielles de PlayStation.
Une pétition publiée sur Change.org demandant à la firme japonaise de revenir sur sa décision compte actuellement plus de 340 000 signatures. Cependant, le site de production de l'entreprise en Autriche préparerait déjà sa transition vers une nouvelle activité. Sony y aurait investi environ 30 millions d'euros dans des équipements destinés à fabriquer des microlentilles optiques et aurait commencé à former ses employés à leur utilisation.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)