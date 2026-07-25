Le dirigeant d'Ubisoft évoque également une autre conséquence possible du passage au tout-numérique : le prix des machines. En supprimant le lecteur optique, les fabricants pourraient ainsi réduire certains coûts de production et proposer des consoles plus accessibles : « Il y a aussi une pression sur le coût des machines pour l'avenir, et le fait de pouvoir être uniquement numérique aidera, je pense, à rendre les machines plus accessibles », a déclaré Yves Guillemot.

Sony a annoncé début juillet que les jeux physiques sur disque destinés aux consoles PlayStation devraient disparaître à partir de janvier 2028. Depuis, cette décision continue de susciter des réactions négatives, notamment sur les réseaux sociaux et les chaînes YouTube officielles de PlayStation.

Une pétition publiée sur Change.org demandant à la firme japonaise de revenir sur sa décision compte actuellement plus de 340 000 signatures. Cependant, le site de production de l'entreprise en Autriche préparerait déjà sa transition vers une nouvelle activité. Sony y aurait investi environ 30 millions d'euros dans des équipements destinés à fabriquer des microlentilles optiques et aurait commencé à former ses employés à leur utilisation.