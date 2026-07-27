Un appel à la grève des joueurs Playstation se diffuse sur les réseaux, avec le hashtag #PSBlackout. L'idée est de protester contre la fin des disques physiques.
L'annonce de la fin en 2028 de la vente de jeux vidéos sur support physique par Sony a créé la polémique à travers le monde, avec des actions en justice qui se sont multipliées à travers la planète. Et si certains, comme le patron d'Ubisoft, ne pensent pas que cette décision devrait bouleverser le secteur, des joueurs s'organisent pour faire passer un message : certaines personnes ne sont pas contentes.
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#PSBlackout, l'appel au boycott qui se développe sur les réseaux sociaux
Si vous voyez passer le hashtag #PSBlackout sur les réseaux sociaux, sachez qu'il s'agit d'un appel à la grève lancé par des joueurs de Playstation. Leur mouvement de boycott demande à ce que les joueurs se fassent entendre durant une semaine, entre le 23 et le 30 août prochains.
Durant cette semaine, il est demandé aux joueurs de ne pas se connecter au PSN, de ne pas mener une quelconque session de jeu et de n'effectuer aucun achat. « Nous estimons que cette période permet de limiter au maximum l'impact sur les éditeurs et les développeurs, tout en laissant la parole aux joueurs » précise l'appel.
L'appel liste d'autres griefs
Il est aussi à noter qu'ici, la fin des jeux sur disque est présentée comme la goutte d'eau faisant déborder le vase, plutôt que comme la seule cause cet appel au boycott.
« Depuis plusieurs années maintenant, Sony Interactive Entertainment ne cesse de s'éloigner de ses fans. Qu'il s'agisse de fermer des studios très appréciés comme Bluepoint, de mener une stratégie de jeux en ligne malavisée, d'annuler des événements destinés aux fans, de laisser le PS VR2 à l'abandon ou d'être complètement déconnecté des franchises que les joueurs souhaitent voir revenir, PlayStation n'a jamais semblé aussi déconnecté de sa communauté » s'émeut ainsi le communiqué.
D'autres hashtags suivent cette première phase, comme #NoDiscNoBuy. Alors, fait-on face à une vague de récriminations qui effarouchera Sony, ou bien à un épiphénomène ? Et vous, participerez-vous au boycott ?