Si vous voyez passer le hashtag #PSBlackout sur les réseaux sociaux, sachez qu'il s'agit d'un appel à la grève lancé par des joueurs de Playstation. Leur mouvement de boycott demande à ce que les joueurs se fassent entendre durant une semaine, entre le 23 et le 30 août prochains.

Durant cette semaine, il est demandé aux joueurs de ne pas se connecter au PSN, de ne pas mener une quelconque session de jeu et de n'effectuer aucun achat. « Nous estimons que cette période permet de limiter au maximum l'impact sur les éditeurs et les développeurs, tout en laissant la parole aux joueurs » précise l'appel.