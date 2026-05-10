Pendant longtemps, les exclusivités ont été le nerf de la guerre vidéoludique. Dans les années 90, l’affrontement entre Sega et Nintendo se jouait essentiellement sur les licences, et impossible alors d’imaginer Mario ailleurs que sur une console Nintendo, ou Sonic hors de l’écosystème Sega (et pourtant).
Le début des années 2000 n’a fait que prolonger cette logique, avec notamment certaines alliances stratégiques nouées entre les éditeurs et les constructeurs, pensées pour vendre des machines. Mais si cette guerre des exclusivités s’est progressivement atténuée avec la montée du multiplateforme, des jeux « service » et du PC, elle reste aujourd’hui un levier clé dans l’industrie, comme le révèle une récente étude menée par Circana, et relayée par VideoGamesChronicle.
Les « exclus » toujours cruciales pour les joueurs consoles
L’étude menée par Circana vient ainsi rappeler que les jeux exclusifs demeurent la première raison de jouer sur console. Au total, 41% des joueurs interrogés citent encore les exclusivités comme motivation principale, devant même les considérations sociales comme jouer avec ses amis.
Un chiffre significatif, qui confirme ce que l’industrie sait depuis des décennies, à savoir que les exclusivités vendent encore et toujours du hardware. Les constructeurs s’appuient historiquement sur leurs licences fortes pour attirer les joueurs, quand bien même Microsoft a choisi ces dernières années de faire basculer ses licences de l’autre côté, avec notamment Gear of War, Flight Simulator, Forza, sans compter Halo et Fable bientôt.
Il est important de souligner que l’étude souligne tout de même une baisse notable (environ 8% par rapport à l’an dernier) de cet attachement aux exclusivités, tandis que d’autres facteurs gagnent en importance. Les usages évoluent, notamment avec la montée du cross-play, des services en ligne et des jeux massivement partagés entre plateformes.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La rétrocompatibilité au top
- Le Quick Resume, difficile de revenir en arrière
- Taillée pour l'avenir (HDMI 2.1, dolby vision/atmos, VRR)
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Une importance qui diminue, mais reste stratégique
Cette légère érosion ne signifie pas la fin des exclusivités, mais traduit plutôt une transformation somme toute logique du marché. Les joueurs sont aujourd’hui plus sensibles à leur écosystème social ou à la disponibilité globale des jeux, ce qui pousse certains acteurs, comme Microsoft donc, à revoir leur stratégie en ouvrant davantage leurs titres à d’autres plateformes.
Pour autant, abandonner totalement les exclusivités semble un pari bien risqué. Pour de nombreux joueurs, elles restent un marqueur d’identité fort pour les consoles, un élément différenciant dans un marché de plus en plus homogène sur le plan technique. Nintendo, par exemple, continue de s’appuyer presque exclusivement sur ses licences propriétaires pour maintenir son attractivité (et force est d’admettre que cela fonctionne plutôt bien).
Rappelons que Sony envisage de lever le pied sur ses sorties PC, celles-ci ne rencontrant pas toujours le succès escompté et pouvant même, à terme, cannibaliser l’attrait de ses propres consoles.
De son côté, Xbox est actuellement en pleine remise en question stratégique après avoir multiplié les portages de licences majeures sur PlayStation 5.
Une ouverture qui n’aide évidemment pas à relancer des ventes de machines déjà en difficulté, alors même que l’objectif semble depuis quelques semaines maintenant de renforcer l’attractivité de son écosystème hardware, en attendant l’arrivée de la future Project Helix au travers, entre autres, de nouvelles exclusivités.