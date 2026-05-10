De son côté, Xbox est actuellement en pleine remise en question stratégique après avoir multiplié les portages de licences majeures sur PlayStation 5.

Une ouverture qui n’aide évidemment pas à relancer des ventes de machines déjà en difficulté, alors même que l’objectif semble depuis quelques semaines maintenant de renforcer l’attractivité de son écosystème hardware, en attendant l’arrivée de la future Project Helix au travers, entre autres, de nouvelles exclusivités.