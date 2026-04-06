La description de Valkyrie Entertainment indiquait jusqu'ici « un studio réputé pour produire un travail de haute qualité sur une gamme de plateformes allant des consoles aux PC ». Elle a été remplacée par une formulation centrée sur des franchises PlayStation primées, sans aucune mention de plateforme alternative.

Une seule exception dans toute la liste des studios internes : Nixxes Software, dont le profil cite encore explicitement les portages PC. Sony a acquis ce studio néerlandais en juin 2021 justement pour adapter ses jeux sur PC, à commencer par les titres d'Insomniac Games, dont la série Spider-Man. Mais pour combien de temps ? Sony est toujours aux abonnés absents.

La même mise à jour du site a été carrément fatale à deux autres studios de la liste. Bluepoint Games a été fermé en février 2026. Le studio était connu pour ses remakes, dont Demon's Souls et Shadow of the Colossus. Selon Bloomberg, Bluepoint avait tenté de soumettre plusieurs nouveaux projets avant la fermeture, dont un remake de Bloodborne et un spin-off de Ghost of Tsushima. Dark Outlaw Games, le second studio retiré de la liste, a été fermé le 24 mars 2026, moins d'un an après sa création sous la direction de Jason Blundell, vétéran de la franchise Call of Duty. Environ cinquante postes ont été supprimés lors de cette fermeture, dont des emplois liés au développement mobile. Toujours aucune communication de Sony sur l'une ou l'autre de ces fermetures et ces suppressions d'emplois.