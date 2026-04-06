Début avril, les fiches de présentation des studios PlayStation ont été discrètement réécrites. Presque toutes les mentions du PC en ont disparu, sans qu'aucun communiqué officiel n'accompagne ces modifications.
Pendant six ans, Sony a été le roi du multiplateforme. Déjà en 2020, la marque porte Horizon Zero Dawn sur Steam et enclenche une longue série de jeux PlayStation disponibles sur PC, en décalé par rapport à leur sortie console. Et puis, en mars dernier, Bloomberg révèle que l'entreprise ne prévoit plus de porter ses grandes productions PS5 sur PC et revient à une logique d'exclusivité.
Quelques semaines plus tard, les pages du site PlayStation Studios ont suivi.
Valkyrie, XDEV et Nixxes, trois studios en première ligne
C'est l'utilisateur Zuby_Tech sur X.com qui a repéré les changements. Comme vous pouvez le voir dans sa publication ci-dessous, il note les différences dans la description des studios XDEV.
Là où la division décrivait une collaboration avec « des studios externes ambitieux du monde entier », elle annonce désormais des « titres exclusifs et passionnants pour les joueurs PlayStation ».
La description de Valkyrie Entertainment indiquait jusqu'ici « un studio réputé pour produire un travail de haute qualité sur une gamme de plateformes allant des consoles aux PC ». Elle a été remplacée par une formulation centrée sur des franchises PlayStation primées, sans aucune mention de plateforme alternative.
Une seule exception dans toute la liste des studios internes : Nixxes Software, dont le profil cite encore explicitement les portages PC. Sony a acquis ce studio néerlandais en juin 2021 justement pour adapter ses jeux sur PC, à commencer par les titres d'Insomniac Games, dont la série Spider-Man. Mais pour combien de temps ? Sony est toujours aux abonnés absents.
La même mise à jour du site a été carrément fatale à deux autres studios de la liste. Bluepoint Games a été fermé en février 2026. Le studio était connu pour ses remakes, dont Demon's Souls et Shadow of the Colossus. Selon Bloomberg, Bluepoint avait tenté de soumettre plusieurs nouveaux projets avant la fermeture, dont un remake de Bloodborne et un spin-off de Ghost of Tsushima. Dark Outlaw Games, le second studio retiré de la liste, a été fermé le 24 mars 2026, moins d'un an après sa création sous la direction de Jason Blundell, vétéran de la franchise Call of Duty. Environ cinquante postes ont été supprimés lors de cette fermeture, dont des emplois liés au développement mobile. Toujours aucune communication de Sony sur l'une ou l'autre de ces fermetures et ces suppressions d'emplois.
Sony gagne moins sur PC que sur ses consoles
Sony tablait initialement sur environ 50 millions de dollars de revenus annuels pour ses jeux sur PC. Le chiffre d'affaires cumulé a atteint 300 millions de dollars à fin 2023, soit six fois les prévisions initiales.
Pourtant, ces 300 millions sur trois ans représentent moins de la moitié de ce que rapportent PS4 et PS5 sur la même période.
Toujours selon notre confrère économique Bloomberg, des responsables chez PlayStation craignaient que sortir leurs jeux sur PC nuise aux ventes de PS5 et à l'image de la console. Or le contexte extérieur n'est pas favorable. Xbox prépare un appareil qui fonctionne comme un PC tout en accédant aux boutiques Steam et Epic, et Valve installe progressivement la Steam Machine et le Steam Deck dans les salons. Laisser ses exclusives sur ces plateformes revenait pour Sony à alimenter des concurrents directs sur son propre terrain.
Le port de Ghost of Yotei sur PC était très avancé, avec une sortie envisagée en 2026 selon quatre sources proches du dossier, avant que Sony n'annule le projet. Les jeux en ligne comme Marathon ou Marvel Tōkon ne sont pas concernés par ce revirement, tout comme les titres publiés par Sony mais développés en externe, à l'image de Death Stranding 2.
C'est donc bien une ligne tracée entre les productions internes solo et le reste du catalogue.