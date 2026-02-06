Jusqu’ici limitée au PC, la boutique d’Epic Games pourrait étendre sa présence à d’autres plateformes. Des discussions ont été engagées avec Microsoft autour d’une éventuelle arrivée sur la prochaine génération de consoles Xbox.
Face à la domination de Steam sur PC, l’Epic Games Store cherche de nouveaux moyens d'élargir sa présence. À l’occasion de la publication des résultats annuels de la plateforme, son vice-président et directeur général, Steve Allison, a évoqué ouvertement la possibilité de voir la boutique d’Epic s’installer sur les futures consoles de Microsoft. Une perspective rendue d'autant plus crédible par l’évolution annoncée du matériel et de l’interface de la prochaine génération de Xbox.
L'Epic Games Store affiche une santé financière en progression
Contrairement aux analyses pessimistes qui circulaient récemment, les chiffres publiés par Epic Games démontrent une dynamique positive pour sa boutique de jeux. Les dépenses des utilisateurs sur les titres tiers ont bondi de 57 % l'an dernier pour atteindre 400 millions de dollars. Le temps de jeu cumulé sur ces mêmes productions a progressé de 4 %, totalisant environ trois milliards d'heures.
Souvent perçu comme un programme uniquement destiné à attirer des joueurs, le dispositif de jeux gratuits joue pourtant un rôle central dans la stratégie d’Epic. Chaque année, il permet à la plateforme de séduire environ 10 millions de nouveaux utilisateurs. Steve Allison défend d'ailleurs ce dispositif, soulignant qu'il représente le meilleur investissement possible en termes de coût par utilisateur. Les développeurs bénéficient d'un réel effet de levier, avec des hausses de visibilité pouvant atteindre 40 % sur Steam et les consoles après la mise à disposition gratuite de leurs jeux sur Epic.
Epic Games : des discussions engagées avec Microsoft
Nous l'évoquions récemment, Epic prépare actuellement une refonte majeure de l'architecture de son lanceur, celle-ci étant prévue entre mai et juin prochains. Le responsable de la plateforme promet d'ores et déjà que les problèmes récurrents de lenteur et de consommation excessive de ressources système seront corrigés. Des fonctionnalités sociales comme les discussions textuelles améliorées et des outils communautaires type forums viendront qui plus est enrichir l'expérience utilisateur, toujours selon ses dires.
L'arrivée sur la future Xbox, conçue comme un PC déguisé capable d'accueillir Steam et d'autres boutiques concurrentes, nécessitera le développement d'une application dédiée. Bien qu'aucune version optimisée pour l'interface Full Screen Experience ne figure au planning immédiat, Allison confirme que des échanges réguliers ont lieu avec Microsoft. Le vice-président en a d'ailleurs profité pour exprimer son enthousiasme pour les appareils hybrides comme le ROG Xbox Ally, tout en affirmant qu'une véritable adaptation console n'interviendra probablement pas avant 2027.
Cette année devrait malgré tout nous réserver quelques surprises du côté de la firme de Redmond et de sa branche gaming. De nombreux éléments laissent en effet imaginer que de nouveaux projets majeurs en lien avec la stratégie Xbox seront dévoilés en 2026.