Nous l'évoquions récemment, Epic prépare actuellement une refonte majeure de l'architecture de son lanceur, celle-ci étant prévue entre mai et juin prochains. Le responsable de la plateforme promet d'ores et déjà que les problèmes récurrents de lenteur et de consommation excessive de ressources système seront corrigés. Des fonctionnalités sociales comme les discussions textuelles améliorées et des outils communautaires type forums viendront qui plus est enrichir l'expérience utilisateur, toujours selon ses dires.

L'arrivée sur la future Xbox, conçue comme un PC déguisé capable d'accueillir Steam et d'autres boutiques concurrentes, nécessitera le développement d'une application dédiée. Bien qu'aucune version optimisée pour l'interface Full Screen Experience ne figure au planning immédiat, Allison confirme que des échanges réguliers ont lieu avec Microsoft. Le vice-président en a d'ailleurs profité pour exprimer son enthousiasme pour les appareils hybrides comme le ROG Xbox Ally, tout en affirmant qu'une véritable adaptation console n'interviendra probablement pas avant 2027.

Cette année devrait malgré tout nous réserver quelques surprises du côté de la firme de Redmond et de sa branche gaming. De nombreux éléments laissent en effet imaginer que de nouveaux projets majeurs en lien avec la stratégie Xbox seront dévoilés en 2026.