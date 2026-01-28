Alors que Xbox vient d'officialiser Forza Horizon 6 et d'en dévoiler davantage sur Fable, le patron de Xbox Game Studios revient sur la stratégie parfois « incohérente » du géant américain concernant les sorties multiplateformes.
Forza, Gears of War, Halo ou, encore, Fable sur PlayStation. Autant de scénarios qui, il y a encore peu de temps, semblaient tout aussi improbables que l’idée, au début des années 1990, de voir Sonic apparaître sur une console Nintendo. Et pourtant, Microsoft affirme de plus en plus son positionnement d’éditeur multiplateforme. L’entreprise a récemment confirmé la sortie de Fable sur PS5 en parallèle de la version Xbox, tandis que Forza Horizon 6 sera d’abord lancé sur Xbox avant d’être porté ultérieurement sur la console concurrente.
La stratégie multiplateforme chez Xbox en question
Tout cela a de quoi soulever chez les joueurs un certain manque de cohérence de la part de Xbox. Un avis visiblement partagé par le patron de Xbox Game Studios, Craig Duncan, à en croire une récente interview accordée à GameRadar. Celui-ci promet des efforts pour rendre la stratégie plus prévisible à l’avenir.
Il faut dire que si certains jeux sont disponibles sur PS5 en même temps que sur Xbox (comme Gears of War Reloaded pour ne citer que lui), d'autres ont toutefois nécessité quelques mois pour être adaptés sur la console concurrente comme ce fut le cas du dernier Indiana Jones.
On aurait pu croire qu'après une première mise en route, la tendance allait être de proposer de manière systématique les jeux simultanément sur les deux machines en 2026. Mais non….
« Il nous arrive d'être incohérents »
En effet, si le très attendu Fable, véritable vitrine Xbox par excellence depuis plus de 20 ans, sera bel et bien disponible au même moment sur la console de Microsoft et sur la console de Sony, cela ne sera pas le cas de Forza Horizon 6. Le jeu de courses signé Microsoft sera d'abord lancé sur Xbox et PC, avant d'arriver ultérieurement sur PlayStation. Pourquoi ? Nul ne semble vraiment le savoir…
Pour Craig Duncan : « Il nous arrive parfois d’être incohérents. Vous voyez certains jeux à un endroit, d’autres à plusieurs endroits. Sachez simplement que nous allons travailler là-dessus et que nous allons essayer d’être plus cohérents dans ce que nous faisons. »
Du côté de Xbox, cette stratégie s’expliquerait par une forme d'exigence portée à la qualité des portages sur PlayStation. La firme affirme sa volonté d’offrir l’expérience la plus aboutie possible, aussi bien sur son propre écosystème que sur PS5, ce qui justifierait certains délais nécessaires à l’optimisation des jeux pour la console de Sony.
