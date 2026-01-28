Il faut dire que si certains jeux sont disponibles sur PS5 en même temps que sur Xbox (comme Gears of War Reloaded pour ne citer que lui), d'autres ont toutefois nécessité quelques mois pour être adaptés sur la console concurrente comme ce fut le cas du dernier Indiana Jones.

On aurait pu croire qu'après une première mise en route, la tendance allait être de proposer de manière systématique les jeux simultanément sur les deux machines en 2026. Mais non….