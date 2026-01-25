Aux côtés des versions Xbox Series et PlayStation 5, Forza Horizon 6 aura droit à sa mouture pour Windows, le 19 mai, comme les autres.
Poursuivant l'alternance « nouvel opus Forza Motorsport / nouvel opus Forza Horizon », les équipes de Playground Games et Turn 10 Studios sont pleinement investies dans le développement de ce qui s'annonce comme le jeu de course automobile de l'été, et ce, sur PC comme sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
Teaser au TGS 2025, maintenant les chose s'emballent
En septembre dernier, à l'occasion du Tokyo Game Show 2025, Playground Games levait enfin le voile sur Forza Horizon 6 lequel vient logiquement succéder à Forza Horizon 5 lancé cinq ans plutôt.
Pourquoi une annonce au TGS alors que, précédemment, Playground Games et Turn 10 Studios ont plutôt tendance à préférer des événements européens sinon américains pour introduire leurs projets. La raison est toute simple : plus beau que jamais, ce sixième opus prend la direction de l'archipel japonais et le teaser du TGS 2025 s'achevait sur un magnifique panomara du mont Fuji.
Entre le TGS et aujourd'hui, on peut dire que Playground Games se sera faite désirer avec des interventions pour le moins rarissimes dans la presse et juste quelques illustrations pour faire patienter les fans. Mais nous y voilà, toutes les informations essentielles sont maintenant connues.
Sortie calée au 19 mai prochain
Playground Games a notamment précisé que le choix du Japon s'est fait pour revenir sur une demande insistante de la communauté, mais il n'est pas question de proposer un terrain de jeu existant. Forza Horizon 6 s'insipre du Japon.
Don Arceta, directeur artistique du projet, a précisé vouloir « capturer l'essence culturelle unique du pays » laquelle transparait déjà à travers l'exceptionnelle rendu graphique proposé par les studios. Torben Ellert est allé plus loin encore.
Le concepteur principal explique : « Avec cette combinaison de verticalité, de verre, d'enseignes lumineuses et de publicités de toutes sortes, Tokyo nous a permis de créer un espace ultra-dense, inédit dans la série […] Il s'agit de l'environnement le plus radicalement différent et le plus visuellement marquant que nous ayons jamais conçu pour un jeu Horizon ».
Au lancement du jeu, on parle déjà de 550 voitures avec une liste publiquement diffusée par les développeurs sur le site officiel. Attention cependant, certaines ne seront disponibles qu'au travers de « packs » à se procurer en plus, suivant la belle mode des DLC. Là encore, Playground Games joue carte sur table avec, dès à présent, la publication des DLC et des différentes éditions du jeu.
De fait, il est possible de précommander Forza Horizon 6 en édition Standard pour 69,99 euros, mais aussi d'opter pour les éditions Deluxe (99,99 euros) et Premium (119,99 euros) afin d'avoir plus de contenu et, même, de jouer plus tôt que les autres : la déclinaisons Premium permettra d'accéder au jeu quatre jours avant les autres joueurs, dès le 15 mai.
Enfin, et ce n'est pas le moins important, Playground Games a publié les toutes premières informations relatives à la configuration requise pour profiter du jeu sur son PC. Attention, il n'est question que de la machine minimale pour le moment.
Configuration « minimale » :
- Système d'exploitation : Windows 10 22H2 ou supérieure
- Processeur : Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT, Intel ARC A380/B390
- DirectX : version 12
- Réseau : connexion Internet haut débit
- Notes supplémentaires : SSD requis
La publication d'une seule configuration est déjà bien insuffisante sur PC, mais il n'est en plus fait mention d'aucun objectif de performances avec ce genre de PC. Notons tout de même que, une fois encore, le SSD est indispensable.