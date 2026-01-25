Don Arceta, directeur artistique du projet, a précisé vouloir « capturer l'essence culturelle unique du pays » laquelle transparait déjà à travers l'exceptionnelle rendu graphique proposé par les studios. Torben Ellert est allé plus loin encore.

Le concepteur principal explique : « Avec cette combinaison de verticalité, de verre, d'enseignes lumineuses et de publicités de toutes sortes, Tokyo nous a permis de créer un espace ultra-dense, inédit dans la série […] Il s'agit de l'environnement le plus radicalement différent et le plus visuellement marquant que nous ayons jamais conçu pour un jeu Horizon ».

Au lancement du jeu, on parle déjà de 550 voitures avec une liste publiquement diffusée par les développeurs sur le site officiel. Attention cependant, certaines ne seront disponibles qu'au travers de « packs » à se procurer en plus, suivant la belle mode des DLC. Là encore, Playground Games joue carte sur table avec, dès à présent, la publication des DLC et des différentes éditions du jeu.