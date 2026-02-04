Lancé en décembre 2018, l'Epic Games Store s'est construit autour du succès de Fortnite, jeu emblématique. Soucieux de proposer une alternative à Steam – et sans doute un peu jaloux de son succès – Epic Games proposait SA solution.

Forcément, les débuts ont été un peu délicats avec une application globalement très instable, un manque de fonctionnalités évidents et un catalogue rachitique… en même temps, l'Epic Games Store était d'emblée comparé à Steam, plateforme près de quinze plus âgée/expérimentée. Problème, avec les années, l'Epic Games Store n'a réellement progressé que sur certains points : la bibliothèque de jeux… et le chiffre d'affaires !

Ce dernier point est la preuve que la communauté PC pouvait tout à fait accepter une autre plateforme majeure en plus de Steam même s'il faut reconnaître que le jeu gratuit hebdomadaire a bien aidé. Aujourd'hui, au cours d'une entrevue avec nos confrères d'Eurogamer, le vice president de l'Epic Games Store est revenu sur pas mal de points, sans langue de bois.

En premier lieu, Steve Allison a ainsi reconnu les problèmes du lanceur Epic Games Store, un logiciel qui est « nul. Appelons un chat un chat, il est vraiment lent » avant d'ajouter : « l'application effectue des requêtes à nos services back-end pour actualiser la page à chaque clic, et selon votre connexion, vous devrez patienter quelques secondes ».