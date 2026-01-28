« Steam est la plus grande plateforme de jeux vidéo sur PC au monde, et Valve se servirait de cette position dominante pour faire payer les jeux et les contenus trop cher aux consommateurs », dénonce Vicky Shobolt.

Elle rappelle par ailleurs que des millions de personnes au Royaume-Uni jouent régulièrement aux jeux vidéo, dont une part importante de jeunes joueurs, soulignant l’importance de mettre un terme à des pratiques jugées contraires au droit.