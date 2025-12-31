Vous avez fait chauffer la carte bancaire sur Steam cette année ? Valve dévoile les 12 jeux qui ont généré le plus de revenus. Votre jeu préféré est-il dedans ? Découvrez le classement.
Valve a publié son classement annuel des titres les plus rentables, mêlant productions AAA et free-to-play, avec une donnée notable : la présence d'un jeu développé par une seule personne.
Des données publiées depuis 2023
Valve publie ces données depuis 2023 selon un format identique. Le classement présenté repose sur les revenus générés en 2025, ce qui inclut les microtransactions des jeux free-to-play.
Trois limitations méthodologiques s'appliquent : l'ordre exact des titres n'est pas communiqué (les 12 jeux sont regroupés sans hiérarchie précise), les données restent provisoires jusqu'à la mise à jour prévue en janvier 2026, et le périmètre se limite exclusivement à Steam, excluant les ventes sur d'autres plateformes PC.
Les 12 jeux les plus rentables de 2025 sur Steam
Le top 12 toutes catégories comprend : Marvel Rivals, Battlefield 6, Arc Raiders, Call of Duty, Kingdom Come Deliverance II, Schedule I, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Dota 2, Apex Legends, Monster Hunter Wilds et R.E.P.O.
La liste intègre quatre titres free-to-play (Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends), dont les revenus proviennent intégralement des achats in-game. Cette configuration illustre la coexistence de deux modèles économiques distincts dans les segments les plus rentables de la plateforme.
Les jeux les plus lucratifs de 2025
Pour les jeux lancés cette année, le classement recense : Civilization VII, Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance II, Hollow Knight: Silksong, Elden Ring: Nightreign, Borderlands 4, Schedule I, Arc Raiders, Battlefield 6, Dune Awakening, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et FC 26.
Cinq titres apparaissent simultanément dans les deux listes : Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance II, Schedule I, Arc Raiders et Battlefield 6.
Schedule I : un jeu à part
Ce simulateur figure dans les deux classements malgré une équipe de développement réduite à une seule personne. C'est assez incroyable, mais bien réel, dans un secteur où les productions les plus rentables mobilisent généralement des équipes de plusieurs centaines de développeurs et des budgets de plusieurs dizaines de millions de dollars.