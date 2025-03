D'après les données partagées par SteamBD, le successeur spirituel de Monster Hunter World sorti quelques années plus tôt, et qui avait quant à lui atteint un pic de 334 684 d'utilisateurs, a réuni 1 307 976 joueurs simultanés sur Steam le jour de son lancement, se hissant juste derrière PUBG (3,2 millions), Black Myth : Wukong (2,4 millions), Palworld (2,1 millions) et Counter-Strike 2 (1,8 million). Dimanche dernier, Monster Hunter Wilds atteignait son plus haut pic de fréquentation (du moins pour le moment) avec 1 384 608 joueurs connectés simultanément.

Avec un tel succès, Monster Hunter Wilds bat ainsi les records détenus par d'autres titres à leur lancement, dont Dota 2, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hogwarts Legacy ou encore Baldur's Gate 3. Même des jeux comme Apex Legends et plus récemment Marvel Rivals, pourtant proposés en free-to-play, ne sont pas parvenus à fédérer autant d'utilisateurs. Reste à présent à observer si cet engouement des joueurs pour la dernière production de Capcom parviendra à s'inscrire sur la durée ou s'il finira par s'essouffler. Vos pronostics ?