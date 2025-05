Mardi dernier, Microsoft a déposé un amicus curiae pour soutenir Epic Games dans son conflit contre le contrôle d’Apple sur l’App Store. Le document critique la tentative d’Apple de faire annuler une injonction permettant aux développeurs de proposer des méthodes de paiement alternatives sans frais supplémentaires. Cette décision avait notamment permis le retour de Fortnite sur l’App Store aux États-Unis, avec un lien vers le système de paiement d’Epic.

La société dirigée par Satya Nadella explique que sa solution pour un magasin mobile Xbox « a été entravée par Apple ». Selon le géant de Redmond, bien que l’injonction autorise la création d’un magasin en ligne accessible via un lien externe, les nouvelles règles d’Apple « restreignent la communication avec les utilisateurs et imposent un coût économique plus élevé ».