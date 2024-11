Cela n'empêche pas Sarah Bond de confirmer que le service est d'ores et déjà opérationnel, et que ce dernier sera mis en ligne dès que la justice aura rendu son verdict définitif. « Nous sommes impatients de lancer le jeu et d’offrir plus de choix et de flexibilité aux joueurs » indique Sarah Bond.

Du côté de chez Google, on explique que l’ordonnance de la Cour et la précipitation à forcer sa mise en œuvre menacent la capacité de Google Play à fournir une expérience sûre et sécurisée. Le géant américain pointe également du doigt le comportement de ses compatriotes en indiquant : « Microsoft, comme Epic Games, ignore ces problèmes de sécurité pourtant bien réels. »