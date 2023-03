Microsoft : bientôt une boutique de jeux mobiles Xbox ?

Un tel concept n'est en soi pas une nouveauté sortie de nulle part. Le projet d'une boutique Xbox mobile avait en effet été révélé par Microsoft grâce à des documents transmis à l'autorité de la concurrence britannique l'année dernière. Cette opération avait pour objectif d'indiquer à l'entité qu'un certain rachat d'Activision Blizzard jouerait un rôle crucial dans l'ouverture de cette boutique.

Phil Spencer a d'ailleurs insisté auprès du Financial Times sur le fait que l'existence d'une boutique Xbox sur Android et iOS dépend beaucoup du sort de cet extravagant rachat à hauteur de 69 milliards de dollars. Celui-ci est encore principalement entre les mains des autorités de la concurrence américaine et britannique. La Commission européenne serait de son côté encline à autoriser le rachat de manière inconditionnelle.

Toujours du côté de l'Union européenne, le règlement sur les marchés électroniques réclame aux plateformes comme iOS de s'ouvrir à d'autres boutiques mobiles. Apple est d'ailleurs en chantier pour respecter cette régulation avant la date butoir de mars 2024. Phil Spencer a précisé qu'adapter les applications Xbox et Game Pass sur Android et iOS relèverait de l'ordre du « trivial ». Ce qui l'est beaucoup moins, c'est que le déterminant rachat d'Activision Blizzard soit pleinement décidé d'ici début 2024.