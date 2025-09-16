Par la voie d'un communiqué de presse, la firme annonce en effet le déploiement d'une mise à jour de son Xbox App sur Windows 11.

Outre l'apparition de quelques changements mineurs pour l'interface, cette mise à jour a pour effet de mettre en branle le système d'agrégation de launchers voulu par Microsoft, avec à la clé la possibilité de lancer, directement depuis la bibliothèque de l'application Xbox, l'ensemble des jeux installés sur votre PC via les plateformes Steam, Epic Games, GOG Galaxy, Battle.net, ou encore EA App, pour ne citer qu'elles.

« Lorsque vous installez un jeu à partir d'une boutique PC prise en charge, celui-ci apparaît automatiquement dans « Ma bibliothèque » de l'application Xbox PC, ainsi que dans la liste « Les plus récents » dans la barre latérale. Vous pouvez ainsi revenir à vos jeux préférés en un seul clic », résume Jason Beaumont, VP des expériences Xbox.