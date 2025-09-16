Loin de prendre à la légère la dimension logicielle de sa Xbox ROG Ally, Microsoft veut faire de son application Xbox une sorte de launcher supprême capable d'agréger en un seul lieu tous les jeux installés sur votre machine. Et en cela, la firme vient de passer une nouvelle étape.
Nous en parlions fin août, l'application Xbox va très nettement s'étoffer avec le lancement désormais prochain des nouvelles Xbox ROG Ally / Xbox ROG Ally X. On apprenait il y a peu que Microsoft a pour projet d'en faire une plateforme d'agrégation de Launchers, pour permettre de lancer très facilement un maximum de jeux depuis un seul et même endroit. Cette semaine, la firme passe à l'étape du déploiement sur Windows de cette nouveauté.
Steam, Battle.net et compagnie arrivent sur la Xbox App de Windows
Par la voie d'un communiqué de presse, la firme annonce en effet le déploiement d'une mise à jour de son Xbox App sur Windows 11.
Outre l'apparition de quelques changements mineurs pour l'interface, cette mise à jour a pour effet de mettre en branle le système d'agrégation de launchers voulu par Microsoft, avec à la clé la possibilité de lancer, directement depuis la bibliothèque de l'application Xbox, l'ensemble des jeux installés sur votre PC via les plateformes Steam, Epic Games, GOG Galaxy, Battle.net, ou encore EA App, pour ne citer qu'elles.
« Lorsque vous installez un jeu à partir d'une boutique PC prise en charge, celui-ci apparaît automatiquement dans « Ma bibliothèque » de l'application Xbox PC, ainsi que dans la liste « Les plus récents » dans la barre latérale. Vous pouvez ainsi revenir à vos jeux préférés en un seul clic », résume Jason Beaumont, VP des expériences Xbox.
Une stratégie ambitieuse de la part de Microsoft
Plus marginalement, la section « Mes applications » ajoutée à la Xbox App permet également de lancer, toujours depuis cette dernière, une sélection d'applications tierces telles que des navigateurs ou des logiciels de monitoring. D'une utilité limitée sur PC, cette nouveauté devrait s'avérer très pertinente sur les Xbox ROG Ally, et plus largement sur les consoles de jeu portables exploitant Windows 11.
Notons enfin que d'autres nouveautés sont prévues un peu plus tard sur cette même Xbox App. Cette dernière accueillera prochainement des jeux jouables dans le cloud, ainsi que l'historique des jeux synchronisés entre les différents appareils utilisés (PC, consoles portables, console Xbox de salon…).