Les jeux PlayStation Plus du mois de mars sont Shadow of the Colossus et Sonic Forces

Deux grosses productions offertes ?

Shadow of the Colosus and Sonic Forces are March PS+ games pic.twitter.com/HhTtsWjk7p — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) February 26, 2020

Source : ResetERA

Jusqu'au 3 mars prochain, les joueurs peuvent obteniret via le PlayStation Plus . C'est également à cette date que de nouveaux jeux seront déployés pour tous les joueurs qui disposent d'un abonnement actif. Rappelons aussi que ce service permet de jouer en ligne sur PS4.Malheureusement, Sony n'aura pas eu la primeur de dévoiler les titres qui seront offerts aux abonnés dès le 3 mars. En effet, des utilisateurs des forumssont tombés sur des publicités assez claires. Si nous en croyons ces bandeaux aperçus sur un site polonais, la remasterisation desur PS4 etintégreront le programme dès la semaine prochaine.Pour le moment, Sony n'a pas encore confirmé la nouvelle mais cela ne devrait plus tarder. Si cette petite liste est vraie, les joueurs auront accès à deux jeux très sympathiques le 3 mars.