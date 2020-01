Bioshock: The Collection et Les Sims 4 offerts aux abonnés PlayStation Plus en février

© Take-Two Interactive

Pour passer le mois de février au chaud

Source : PlayStation Blog

Voilà une annonce qui devrait faire plaisir aux détenteurs d'un abonnement PlayStation Plus. En plus de permettre de jouer en ligne avec ses amis, le service de Sony offre chaque mois plusieurs jeux PS4. En janvier,etsont "gratuits". Ils peuvent être ajoutés à la bibliothèque de jeux sur PS4 et téléchargés jusqu'au 4 février prochain.C'est à la date évoquée précédemment queprendra la relève. Les joueurs pourront apprécieretvia cette compilation sortie en 2016. Ces FPS sont jouables en 1080p et tous les DLC pour chaque épisode sont inclus. Une occasion parfaite pour découvrir cette licence iconique.Mais ce n'est pas fini puisquesera également offert sur PS4. Cette fois, pas de DLC au programme. Enfin, le jeu de tir tactique en 4v4 exclusif au PlayStation VRfait également partie des jeux PlayStation Plus du mois de février. Ils seront tous accessibles jusqu'au 2 mars 2020.