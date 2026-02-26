Près de quatre ans après la sortie du premier opus, Death Stranding est de retour sur PC avec, toujours, Samuel « Sam » Porter Bridges dans le rôle titre.
À moins de trois semaines de la sortie de Death Stranding 2: On the Beach sur PC, le studio Kojima Productions et son éditeur, Sony Entertainment, daignent enfin nous communiquer les configurations requises. Et, très franchement, « c'est pas si pire ».
Pas besoin de plus de 16 Go de RAM
De la manière la plus officielle qui soit, les développeurs du nouveau Kojima ont donc détaillé quatre configurations pour jouer sur PC. Quatre configurations publiées sur le blog PlayStation avec des précisions intéressantes pour chacune d'elles afin que l'on sache où on met les pieds.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 version 1909 ou plus récente,
- Processeur : Intel Core i3-10100 ou AMD Ryzen 3 3100,
- Mémoire vive : 16 Go,
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT,
- Espace disque : 150 Go SSD.
Cette première configuration est donnée pour jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde. Attention cependant, le niveau de détails graphiques retenu est sur low (bas).
Configuration « medium » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 version 1909 ou plus récente,
- Processeur : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600,
- Mémoire vive : 16 Go,
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 12 Go ou AMD Radeon RX 6600,
- Espace disque : 150 Go SSD.
Avec cette seconde configuration, il est toujours question de jouer en Full HD, mais à 60 ips et avec un niveau de détails graphiques sur medium (moyen).
Decima vs Unreal Engine 5 ?
Il est intéressant de noter combien les configurations précédentes peuvent paraître légères au regard de certains autres jeux récents. Toute la question de la gourmandise de moteurs comme l'Unreal Engine 5 se pose. Forcément.
Rappelons que Death Stranding 2: On the Beach emploie le moteur propriétaire du studio Kojima Productions, le Decima. Même les deux configurations les plus exigeantes – dont celle pour jouer en 4K à 60 ips – se contentent de 16 Go de mémoire vive… en ces temps d'inflation délirante, c'est appréciable.
Configuration « high (recommended) » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 version 1909 ou plus récente,
- Processeur : Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 5 5700X,
- Mémoire vive : 16 Go,
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800,
- Espace disque : 150 Go SSD.
On progresse encore d'un cran avec cette configuration dite « recommandée » qui doit permettre de jouer en QHD (1 440p) à 60 ips avec le niveau de détails graphiques sur high (élevé).
Configuration « very high » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 version 1909 ou plus récente
- Processeur : Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 5 5700X,
- Mémoire vive : 16 Go,
- Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT,
- Espace disque : 150 Go SSD.
Quatrième et dernière configuration, celle-ci est donnée pour jouer en UHD (4K ou 2 160p) à 60 ips. De plus, le niveau de détails graphiques progresse encore d'un cran, à very high (très élevé).
Terminons avec une information d'importance : ces quatre configurations sont données sans aucune information sur l'activation des technologies AMD, Intel et NVIDIA mises en œuvre. Pour autant, le blog PlayStation confirme que DLSS 4, FSR 4 et XeSS 2 seront pris en charge avec « des options de rendu optimisé et de génération d’images disponibles pour toutes ces technologies ».
Lancé sur PlayStation 5 le 26 juin 2025, Death Stranding 2: On the Beach arrivera donc sur nos PC le 19 mars prochain.