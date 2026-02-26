Il est intéressant de noter combien les configurations précédentes peuvent paraître légères au regard de certains autres jeux récents. Toute la question de la gourmandise de moteurs comme l'Unreal Engine 5 se pose. Forcément.

Rappelons que Death Stranding 2: On the Beach emploie le moteur propriétaire du studio Kojima Productions, le Decima. Même les deux configurations les plus exigeantes – dont celle pour jouer en 4K à 60 ips – se contentent de 16 Go de mémoire vive… en ces temps d'inflation délirante, c'est appréciable.