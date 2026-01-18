Toujours incomplètes, les nouvelles configurations requises pour 007 First Light sont tout de même (un peu) rassurantes.
Voilà ce qui s'appelle récolter ce que l'on a semé. Il y a une semaine environ, le studio danois IO Interactive publiait les configurations requises pour son projet 007 First Light et provoquait une levée de boucliers de la communauté PC.
Moins de mémoire vive demandée
Il ne fallait pas être très malin pour prévoir cette réaction tant les exigences ainsi publiées semblaient complètement délirantes : il était par exemple question de nécessiter 32 Go de mémoire vive pour jouer en Full HD !
IO Interactive revient vers nous, les joueurs, pour modifier sa copie alors que le studio évoque « quelques incohérences dans une version antérieure de la liste ». Ils ont le sens de l'euphémisme ! Bref, une nouvelle version de ces configurations requises est aujourd'hui publiée et, effectivement, les choses semblent à la fois plus raisonnables et plus en phase avec ce que l'on connaît actuellement.
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-9500 ou AMD Ryzen 5 3500
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5700 ou carte graphique Intel équivalente
- Mémoire vidéo : 6 Go
- Espace disque : 80 Go minimum
Une configuration toujours donnée pour jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde sans précision aucune sur le niveau de détails graphiques.
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-13500 ou AMD Ryzen 5 7600
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700XT ou carte graphique Intel équivalente
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Espace disque : 80 Go minimum
Cette seconde configuration concerne toujours le jeu en Full HD, mais à 60 ips sans plus de précision sur le niveau de détails graphiques.
Des configurations qui restent exigeantes
IO Interactive expilque que la précédente publication était liée « à un malentendu interne a conduit au partage d'une ancienne version des spécifications ». Allez, on a qu'à dire quelque chose comme ça.
Le fait est que les changements sont réels avec, par exemple le retour à un plus raisonnable 16 Go de mémoire système pour la configuration « recommandée » alors que la mémoire vidéo nécessaire baisse à 6 Go et 8 Go respectivement pour la configuration « minimale » et la « recommandée ». Indiscutablement, ces changements vont dans le bon sens, mais il y a un mais… enfin plusieurs…
Tout d'abord, nous manquons toujours de précisions sur le niveau de détails graphiques obtenus sur de telles configurations. Ensuite, nous sommes toujours dans l'attente de précisions pour jouer en QHD (1 440p) ou UHD (2 160p). Enfin, il existe toujours un certain décalage de puissance entre ce qui est demandé côté AMD et côté NVIDIA. Allez, nous verrons une fois plus proches de la sortie : 007 First Light est toujours prévu pour le 27 mai prochain.