Première surprise, IO Interactive ne communique que sur deux configurations alors que la tendance est plutôt à la multiplication des recommandations afin de couvrir un champ aussi large que possible.

Il n'est d'ailleurs question que de jouer en Full HD (1 080p) avec ces deux configurations : gageons que d'autres recommandations arriveront un peu plus tard pour le QHD (1 440p) et l'UHD (2 160p). Gageons aussi que IO Interactive nous fournira bientôt plus de détail sur les options graphiques activées pour telle ou telle configuration car, pour le moment, on ne peut pas dire que tout cela soit très détaillé : nous savons simplement que la première permet de jouer en 30 images par seconde quand la seconde vise le 60 ips.

Reconnaissons d'ailleurs que si les deux configurations présentées semblent relativement basiques, ce n'est pas forcément rassurant. Heureusement que pour jouer à 30 ips en Full HD, il ne soit pas nécessaire de sortir un PC surpuissant, d'autant que la configuration annoncée par IO Interactive ne permet – peut-être – que d'afficher un nouveau de détails graphiques calé sur « faible ». De plus, il est déjà question d'imposer les 12 Go de mémoire vidéo pour jouer en Full HD si on veut atteindre les 60 ips. Non, rien de très rassurant dans tout ça.