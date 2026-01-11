Plusieurs fois repoussé – et pas qu'un peu – 007 First Light devrait enfin nous arriver le 27 mai prochain et, déjà, les configurations requises se dévoilent.
Après avoir enchanté les joueurs avec les péripéties de leur tueur à gages tiré à quatre épingles (Hitman), le studio danois IO Interactive se charge de nouveau jeu James Bond, près de quatorse ans après la sortie de 007 Legends.
Des configurations qui paraissent incomplètes
Aux dernières nouvelles – gardons une certaine prudence, le jeu ayant déjà été maintes fois repoussé – ce 007 First Light devrait débouler le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series et… Windows.
Aucune précision sur d'éventuelles moutures macOS ou Linux. Pour le moment, le jeu PC se passera donc – nativement – sur PC et comme d'habitude, il faudra jongler avec la définition ou les options graphiques afin d'obtenir quelque chose qui soit agréable visuellement tout en étant aussi fluide que possible. Pour nous donner une première idée des exigences matérielles de leur jeu, le studio danois a dévoilé ce qu'il appelle les « spécifications PC ».
Configuration « minimum » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-9500K ou AMD Ryzen 5 3500
- Mémoire vive : 16 Go
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5700 ou carte graphique Intel équivalente
- Mémoire vidéo : 8 Go
- Espace disque : 80 Go minimum
Une configuration ici donnée pour jouer en Full HD (1 080p) à 30 images par seconde sans précision aucune sur le niveau de détails graphiques.
Configuration « recommandée » :
- Système d'exploitation : Windows 10/11 64-bit
- Processeur : Intel Core i5-13500 ou AMD Ryzen 5 7600
- Mémoire vive : 32 Go
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700XT ou carte graphique Intel équivalente
- Mémoire vidéo : 12 Go
- Espace disque : 80 Go minimum
Une configuration cette fois donnée toujours pour jouer en Full HD, mais à 60 ips sans précision aucune sur le niveau de détails graphiques.
De mauvais augure pour la suite ?
Première surprise, IO Interactive ne communique que sur deux configurations alors que la tendance est plutôt à la multiplication des recommandations afin de couvrir un champ aussi large que possible.
Il n'est d'ailleurs question que de jouer en Full HD (1 080p) avec ces deux configurations : gageons que d'autres recommandations arriveront un peu plus tard pour le QHD (1 440p) et l'UHD (2 160p). Gageons aussi que IO Interactive nous fournira bientôt plus de détail sur les options graphiques activées pour telle ou telle configuration car, pour le moment, on ne peut pas dire que tout cela soit très détaillé : nous savons simplement que la première permet de jouer en 30 images par seconde quand la seconde vise le 60 ips.
Reconnaissons d'ailleurs que si les deux configurations présentées semblent relativement basiques, ce n'est pas forcément rassurant. Heureusement que pour jouer à 30 ips en Full HD, il ne soit pas nécessaire de sortir un PC surpuissant, d'autant que la configuration annoncée par IO Interactive ne permet – peut-être – que d'afficher un nouveau de détails graphiques calé sur « faible ». De plus, il est déjà question d'imposer les 12 Go de mémoire vidéo pour jouer en Full HD si on veut atteindre les 60 ips. Non, rien de très rassurant dans tout ça.
Même chose pour la mémoire vive du système : 32 Go sont déjà nécessaires pour la configuration « recommandée » qui, donc, ne permet que ce 1 080p en 60 ips. Combien faudra-t-il pour jouer en 4K à 60 ips avec les options graphiques au maximum et une éventuelle activation du ray tracing/path tracing ? La réponse dans les prochaines semaines.
Signe qui ne trompe pas, la vidéo ci-dessus insiste déjà sur la prise en charge de toutes les dernières technologies de NVIDIA avec, bien sûr, DLSS 4 (même si, depuis, NVIDIA a lancé DLSS 4.5) et les techniques de Super Resolution et de Multi-frame Generation.