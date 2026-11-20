« GTA VI est un jeu sur un couple dans le pétrin, des amants en cavale », explique Rockstar à Shacknews. Le studio new-yorkais assure que « tout ce qui a été intégré à GTA VI l’a été pour servir l’esprit de l’histoire ». Il a repris beaucoup d’éléments des anciens épisodes, dont les braquages et le vol de voitures, mais il a retiré les éléments qui ne collaient pas aux motivations de ses deux héros.

Rockstar a aussi supprimé les rencontres d’un soir. Dans San Andreas, CJ pouvait séduire six petites amies, et dans GTA 4, Niko Bellic trouvait des rendez-vous sur l’internet du jeu. Dans GTA 5, vous pouviez quitter le Vanilla Unicorn, le club de strip-tease de Los Santos, avec une danseuse après une danse privée. Dans GTA 6, Jason et Lucia sortent danser, se tiennent la main ou se préparent un café, et vous décidez jusqu’où va leur relation. Si tout va bien entre eux, vous pouvez les ramener chez eux pour une scène de sexe, selon Kotaku.

Des inconnues draguent ouvertement Jason dans les rues de Leonida, mais il ne va jamais plus loin. « Vous ne pouvez embrasser personne d’autre que votre partenaire », résume Jason Schreier, journaliste de Bloomberg. Avant la sortie, une rumeur prêtait à Lucia la possibilité de payer des prostitués. Elle était fausse.