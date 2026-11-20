Dans GTA 6, vous ne trouverez aucune prostituée à payer dans les rues de Vice City, une première depuis GTA 3 en 2001. Rockstar a confirmé ce retrait et l’explique par l’histoire de Jason et Lucia, un couple de criminels en cavale.
La bamboche, c'est terminé ! Zack Zwiezen, journaliste de Kotaku, a passé plus de 150 heures sur GTA 6 sans croiser une seule prostituée dans les rues de Vice City. Et pour cause, Rockstar a confirmé à Shacknews qu’il avait retiré cette option du jeu. Elle accompagnait la série depuis vingt-cinq ans, avec son lot de polémiques. Dans GTA 3, vous pouviez payer une prostituée pour regagner de la santé, puis l’abattre pour récupérer votre argent. En 2014, en Australie, les enseignes Target et Kmart ont retiré GTA 5 de leurs rayons après une pétition lancée par d’anciennes prostituées et signée par plus de 40 000 personnes.
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Rockstar a construit GTA 6 autour du couple de Jason et Lucia
« GTA VI est un jeu sur un couple dans le pétrin, des amants en cavale », explique Rockstar à Shacknews. Le studio new-yorkais assure que « tout ce qui a été intégré à GTA VI l’a été pour servir l’esprit de l’histoire ». Il a repris beaucoup d’éléments des anciens épisodes, dont les braquages et le vol de voitures, mais il a retiré les éléments qui ne collaient pas aux motivations de ses deux héros.
Rockstar a aussi supprimé les rencontres d’un soir. Dans San Andreas, CJ pouvait séduire six petites amies, et dans GTA 4, Niko Bellic trouvait des rendez-vous sur l’internet du jeu. Dans GTA 5, vous pouviez quitter le Vanilla Unicorn, le club de strip-tease de Los Santos, avec une danseuse après une danse privée. Dans GTA 6, Jason et Lucia sortent danser, se tiennent la main ou se préparent un café, et vous décidez jusqu’où va leur relation. Si tout va bien entre eux, vous pouvez les ramener chez eux pour une scène de sexe, selon Kotaku.
Des inconnues draguent ouvertement Jason dans les rues de Leonida, mais il ne va jamais plus loin. « Vous ne pouvez embrasser personne d’autre que votre partenaire », résume Jason Schreier, journaliste de Bloomberg. Avant la sortie, une rumeur prêtait à Lucia la possibilité de payer des prostitués. Elle était fausse.
Rockstar garde les clubs de strip-tease et les scènes de sexe
Le créateur de GTA n’a pas assagi Vice City pour autant. Les clubs de strip-tease ouvrent toujours leurs portes, et Jason et Lucia peuvent s’offrir une danse privée, chacun de son côté ou à deux, selon Dexerto. En Europe, le système de classification PEGI a déconseillé le jeu aux moins de 18 ans, en raison de « scènes de rapports sexuels » et de « scènes occasionnelles de fétichisme sexuel ».
Pour GamesRadar, Rockstar ne veut pas d’un nouveau Hot Coffee. En 2005, des moddeurs avaient débloqué dans GTA San Andreas un mini-jeu sexuel coupé avant la sortie, mais resté caché dans les fichiers. Aux États-Unis, l’ESRB, l’organisme de classification, avait alors réservé le jeu aux adultes, et plusieurs grandes enseignes l’avaient retiré de la vente. Les critiques ont salué le couple de Jason et Lucia dès la sortie de GTA 6, et Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, tenait à soigner leurs moments intimes. « L’intimité physique compte énormément dans une relation, alors il faut la réussir », confiait-il à IGN.
Les prostituées ont-elles pour autant disparu des rues de Leonida ? Un journaliste du Journal du Geek a sillonné Vice City de nuit sans en croiser une seule, mais il admet avoir pu manquer un coin de la carte ou une quête secondaire.